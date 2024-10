Ο Ρίτσαρντ Μπράνσον θα είναι συγκυβερνήτης στην πρώτη εμπορική πτήση με αερόστατο στη στρατόσφαιρα

Όταν λέμε Ρίτσαρντ Μπράνσον, εννοούμε εκείνον τον εκκεντρικό και αεικίνητο επιχειρηματία, που αψηφά τη βαρύτητα του «φυσιολογικού» και αναζητά διαρκώς νέες συγκινήσεις- όπως το να ταξιδέψει με αερόστατο στο διάστημα.

Ο Σερ Ρίτσαρντ Μπράνσον, θα είναι – όπως επιβεβαιώθηκε- στην πρώτη εμπορική πτήση αερόστατου στη στρατόσφαιρα παγκοσμίως.

Ο ιδρυτής της Virgin Galactic, θα βρίσκεται στο τιμόνι του διαστημόπλοιου Neptune, το οποίο θα μεταφέρει τον ίδιο και άλλους επτά επιβάτες 20 μίλια πάνω από τη Γη – κάθε επιβάτης άνοιξε το πορτοφόλι του και «έσκασε» 125.000 δολάρια για τη διαδρομή-, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη (17.10.2024) η εταιρεία Space Perspective με έδρα τη Φλόριντα.

Η πολυτελής κάψουλα που σχεδίασε η Space Perspective, διαθέτει μια καμπίνα γεμάτη παράθυρα, βελούδινες καρέκλες, καλό φαγητό, κοκτέιλ, ακόμη και wi-fi. Το πλωτό σαλόνι διαθέτει επίσης ένα «κανονικό» μπάνιο που ονομάστηκε «Space Spa», σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας.

Ο συνολικός χρόνος ταξιδιού είναι έξι ώρες. Από αυτές τις έξι, δύο ώρες θα απαιτηθούν για την άνοδο στο μέγιστο ύψος και άλλες δύο ώρες θα διατεθούν στους επιβάτες για να απολαύσουν τη θέα έξω από την κάψουλα.

Οι επιβάτες δεν χρειάζεται να ανησυχούν για τη φυσική τους κατάσταση όπως κάνουν οι αστροναύτες. Σύμφωνα με την Space Perspective, η εξάωρη πτήση δεν θα είναι αγχωτική για το σώμα.

Περισσότεροι από 1.800 άνθρωποι έχουν ήδη κλείσει θέσεις στο εμπορικό όχημα, το οποίο ολοκλήρωσε την πρώτη του επιτυχημένη δοκιμαστική πτήση μόλις τον περασμένο μήνα.

Ο Μπράνσον είναι επενδυτής της Space Perspective και φανατικός λάτρης των αερόστατων. Το 1987 διέσχισε τον Ατλαντικό Ωκεανό και το 1991 τον Ειρηνικό Ωκεανό, σημειώνοντας παγκόσμια ρεκόρ σε κάθε ταξίδι.

«Ορισμένες από τις πιο υπέροχες εμπειρίες της ζωής μου συνέβησαν σε αποστολές με αερόστατα και είμαι ενθουσιασμένος που θα υποστηρίξω τη Space Perspective στο ταξίδι της», δήλωσε ο Branson.

Ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος θα είναι ένας από τους τρεις πιλότους στο παρθενικό ταξίδι του Space Perspective το 2025, μαζί με τους συνιδρυτές της εταιρείας Jane Poynter και Taber MacCallum.

«Οι πρωτοποριακές προσπάθειες του Ρίτσαρντ στη βιομηχανία αερόστατων αποτέλεσαν βασική έμπνευση για εμάς όταν ιδρύσαμε την Space Perspective», ανέφερε ο MacCallum σε δήλωσή του.

With the successful first flight of Spaceship Neptune-Excelsior (and second overall uncrewed test demonstration) completed; we take a moment to reflect on the extraordinary accomplishments that have been completed.



In just a few short years, our world-class team of engineers… pic.twitter.com/6AIgiglSyg