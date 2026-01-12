Ο Ρούτε προσπαθεί να «ηρεμήσει» τον Τραμπ για τη Γροιλανδία: «Το NATO ενισχύει την άμυνά του στην Αρκτική»

Οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα καταλάβουν την Γροιλανδία έχει προκαλέσει μεταξύ άλλων τεράστια σύγχυση και προβληματισμό στο NATO, μέλος του οποίου είναι η Δανία και ευρωπαϊκές χώρες που απορρίπτουν τις αξιώσεις του Αμερικανού προέδρου.

Ο Γενικός Γραμματέας του NATO, Μαρκ Ρούτε έχει εντείνει τις πολιτικές και διπλωματικές επαφές τις τελευταίες ημέρες για να καθησυχάσει τους Συμμάχους και για να κρατήσει τις ισορροπίες υπό τη σκιά των δηλώσεων του Τραμπ για κατάληψη της Γροιλανδίας.

Ειδικότερα, ο Μαρκ Ρούτε μίλησε με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, σχετικά με τη σημασία της Αρκτικής για την κοινή ασφάλεια και τον τρόπο με τον οποίο το NATO εργάζεται για την ενίσχυση των δυνατοτήτων του στον απώτατο βορρά.

Τη σημασία της Αρκτικής στην άμυνα του NATO έφερε εκ νέου στο προσκήνιο και σήμερα (12.01.2026) ο Ρούτε σε συνέντευξη Τύπου στο Ζάγκρεμπ μαζί με τον Κροάτη πρωθυπουργό Αντρέι Πλένκοβιτς.

Ο κίνδυνος της Ρωσίας και ο ρόλος της Κίνας

«Επί του παρόντος, εργαζόμαστε πάνω στα επόμενα βήματα για να διασφαλίσουμε ότι, συλλογικά, προστατεύουμε ό,τι διακυβεύεται», είπε χαρακτηριστικά ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας, ενώ πρόσθεσε στη συνέχεια:

«Όλοι οι σύμμαχοι συμφωνούν για τη σημασία της Αρκτικής και της ασφάλειας της Αρκτικής, επειδή γνωρίζουμε ότι με το άνοιγμα θαλασσίων οδών, υπάρχει ο κίνδυνος οι Ρώσοι και οι Κινέζοι να είναι πιο δραστήριοι.

Και όπως γνωρίζετε, υπάρχουν οκτώ χώρες της Αρκτικής – μέλη του ΝΑΤΟ, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Δανία, η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Φινλανδία και η Σουηδία, ενώ η Ρωσία παραμένει η μόνη χώρα της Αρκτικής εκτός της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας».

Ακόμα τόνισε: «Ήδη, η Κίνα έχει σχεδόν γίνει ένα είδος χώρας της Αρκτικής, και όχι γεωγραφικά, αλλά τουλάχιστον λόγω του μεγάλου αριθμού δραστηριοτήτων και του ενδιαφέροντος που έχει για την περιοχή», .

Σημείωσε ότι το ΝΑΤΟ ολοκλήρωσε πέρυσι εσωτερικές συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των μελών του στην Αρκτική και τώρα εργάζεται πάνω σε «πρακτικά μέτρα παρακολούθησης».

Η αύξηση ευρωπαϊκής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή

Ο Ρούτε είπε ότι το ΝΑΤΟ έχει εμπλακεί περισσότερο στην ασφάλεια της Αρκτικής από το 2025 κατόπιν αιτήματος των επτά συμμάχων του στον Άπω Βορρά, αποκαλώντας την περιοχή «ζωτικό μέρος του εδάφους του ΝΑΤΟ».

Τα σχόλιά του έγιναν εν μέσω αναφορών ότι μια ομάδα ευρωπαϊκών χωρών, με επικεφαλής το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία, σχεδιάζει να επεκτείνει τη στρατιωτική της παρουσία στη Γροιλανδία.

«Έχετε δει κάποιες ανακοινώσεις από τους Βρετανούς και τους Γερμανούς», είπε ο Ρούτε. «Σήμερα εργαζόμαστε μαζί για να δούμε πώς μπορούμε ουσιαστικά ως συμμαχία… να χτίσουμε αυτό το επόμενο βήμα».

Όσον αφορά τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, ο Ρούτε απέρριψε τις ανησυχίες για εσωτερική κρίση εντός του ΝΑΤΟ, επαινώντας την πίεση του Ντόναλντ Τραμπ για υψηλότερες αμυντικές δαπάνες μεταξύ των συμμάχων.

«Πιστεύω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει τα σωστά πράγματα για το ΝΑΤΟ ενθαρρύνοντάς μας όλους να ξοδεύουμε περισσότερα για να εξισορροπήσουμε αυτό που ξοδεύουν οι ΗΠΑ», είπε. «Όταν επαινώ κάποιον, το κάνω με βάση γεγονότα και πιστεύω ότι τα γεγονότα εκεί».

Γαλλικό προξενείο στη Γροιλανδία

Την πρόθεση της Γαλλίας να ανοίξει προξενείο στη Γροιλανδία «εντός των προσεχών ημερών» ανακοίνωσε η υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Κατρίν Βοτρέν.

Όπως ανέφερε η υπουργός σε γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό, η απόφαση αυτή ελήφθη από τον πρόεδρο Μακρόν προκειμένου να «καταδειχθεί ο σεβασμός στην αυτονομία της Γροιλανδίας».

Ερωτηθείσα σχετικά με το ενδεχόμενο αμερικανικής στρατιωτικής στη Γροιλανδία, η Γαλλίδα υπουργός δήλωσε:

«Υπάρχει, από το 1951, μια συμφωνία άμυνας μεταξύ ΗΠΑ και Γροιλανδίας. Εκ παραλλήλου, οι 56.000 κάτοικοι της Γροιλανδίας έχουν δανική υπηκοότητα.

Αυτό σημαίνει ότι εάν αύριο αμερικανικά στρατεύματα επιτίθεντο στη Γροιλανδία, θα είχαμε μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ που θα επιτίθετο σε άλλη χώρα-μέλος. Μια τέτοια κατάσταση θα συνιστούσε μια εξαιρετικά σοβαρή και ανησυχητική κλιμάκωση».

Υπενθυμίζεται ότι κατά την επίσκεψή του στο Νουούκ, την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, στις 15 Ιουνίου του 2025, ο Μακρόν είχε αναφερθεί στο επικείμενο άνοιγμα γενικού προξενείου δηλώνοντας ότι η Γαλλία επιθυμεί «να είναι πιο κοντά στους Γροιλανδούς, στο πλευρό τους».