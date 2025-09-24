Συμβαίνει τώρα:
Ο Σαντίκ Καν απαντά στο «απαίσιος δήμαρχος» του Ντόναλντ Τραμπ – «Είναι ρατσιστής, σεξιστής, μισογύνης και ισλαμοφοβικός»

«Κοιτάζω το Λονδίνο, όπου έχει έναν απαίσιο δήμαρχο. Έναν απαίσιο, απαίσιο δήμαρχο. Έχει αλλάξει, έχει αλλάξει (η πόλη) τόσο πολύ», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην ομιλία του στον ΟΗΕ
Δε μάσησε τα λόγια του ο Δήμαρχος Λονδίνου, Σαντίκ Καν αναφορικά με τις επιθέσεις που εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του και για την κριτική που εδώ και καιρό του ασκεί.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει δείξει ότι είναι ρατσιστής, σεξιστής, μισογύνης και ισλαμοφοβικός», απάντησε ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Καν, όταν ρωτήθηκε για τις επιθέσεις που εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε βάρος του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εδώ και πολλά χρόνια έχει εκφραστεί αρνητικά για τον δήμαρχο του Λονδίνου, με αποκορύφωμα την χθεσινή του ομιλία στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου χαρακτήρισε τον Σαντίκ Καν «απαίσιο δήμαρχο» λέγοντας στους συνέδρους: «Κοιτάζω το Λονδίνο, όπου έχει έναν απαίσιο δήμαρχο. Έναν απαίσιο, απαίσιο δήμαρχο. Έχει αλλάξει, έχει αλλάξει (η πόλη) τόσο πολύ».

Μάλιστα ισχυρίστηκε ότι ο Καν θέλει να επιβάλει το νομικό σύστημα του ισλάμ, γνωστό ως σαρία, αλλά, όπως υποστήριξε, «δεν μπορεί να το κάνει γιατί ζει σε διαφορετική χώρα».

Αναλυτές στο Λονδίνο πάντως επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη ότι ο δήμαρχος της πόλης έχει τέτοια πρόθεση. Χαρακτηρίζουν δε «αλλόκοτους» τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου.

