Ο Σλοβάκος Πρωθυπουργός, Ρόμπερτ Φίτσο, ανακοίνωσε σήμερα (27.11.2024) ότι αποδέχθηκε την πρόσκληση του Βλάντιμιρ Πούτιν και θα ταξιδέψει στη Ρωσία για να συμμετάσχει στους εορτασμούς για τα 80 χρόνια από την λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Παρά το γεγονός ότι ηγείται μιας χώρας μέλους τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του ΝΑΤΟ, ο Ρόμπερτ Φίτσο θα βρεθεί στην Ρωσία τον Μάιο του 2025, αφού είναι ένας από τους λιγοστούς Δυτικούς ηγέτες που διατηρεί στενούς δεσμούς με το Κρεμλίνο.

Πρόκειται για μια πολιτική κίνηση, η οποία θα προκαλέσει αντιδράσεις, σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία κλιμακώνονται οι εντάσεις μεταξύ Ρωσίας και χωρών – μελών του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, όπου εντάσσεται και η Σλοβακία.

Obviously the Slovak Prime Minister Robert Fico will fly to Moscow to kneel to the Russian dictator.



Every employee must see his own boss once upon a time. Same as @PM_ViktorOrban has to report on his work for Russian Federation.