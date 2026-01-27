Κόσμος

Ο Στάρμερ τρολάρει τον Μακρόν για την εμφάνιση α λα «Top Gun» στο Νταβός: Λέει «bonjour» φορώντας γυαλιά ηλίου

Ο Κιρ Στάρμερ τρολάρει τον Μακρόν
Ο Κιρ Στάρμερ τρολάρει τον Μακρόν

Με διάθεση να τρολάρει τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν εμφανίστηκε ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, σε κωμική εκδήλωση στο Λονδίνο, προκαλώντας γέλια στο κοινό όταν φόρεσε γυαλιά ηλίου τύπου aviator, μιμούμενος τον Εμανουέλ Μακρόν από την εμφάνιση στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.

Ο Στάρμερ – που… έπαθε Μακρόν – ανέβηκε στη σκηνή της εκδήλωσης «The Political Party Live» στο Duchess Theatre, όπου παραχώρησε συνέντευξη μπροστά στο ακροατήριο. Σε βίντεο που ανήρτησε ο ίδιος στον λογαριασμό του στο TikTok, του δίνουν ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου, τα οποία φορά αμέσως, λέγοντας «Bonjour», σε μια εμφανή αναφορά στον Μακρόν.

Το στιγμιότυπο παραπέμπει στην πρόσφατη εμφάνιση του Μακρόν στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, όπου είχε τραβήξει την προσοχή φορώντας εντυπωσιακά γυαλιά ηλίου.

Ο Στάρμερ, μάλιστα, έσπασε πλάκα με τον Μακρόν στην ανάρτησή του, προσθέτοντας τη λεζάντα «Talk to me, Goose» – ατάκα από την ταινία Top Gun, η οποία συνέβαλε στη δημοτικότητα του συγκεκριμένου τύπου γυαλιών.

Τα γυαλιά ηλίου αεροπόρου (τύπου aviator) με τα οποία εμφανίστηκε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός όχι μόνο έγιναν viral αλλά και ανάρπαστα. Το γραφείο του Μακρόν ανακοίνωσε ότι η επιλογή του προέδρου να εμφανιστεί με γυαλιά ηλίου στη διάρκεια της ομιλίας του στο Νταβός, η οποία έγινε σε κλειστό χώρο, έγινε για να προστατεύσει τα μάτια του εξαιτίας ενός σπασμένου αγγείου.

