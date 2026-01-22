Εμανουέλ Μακρόν: Τα γυαλιά ηλίου α λα «Top Gun» στο Νταβός έσπασαν τα ταμεία

Θραύση έχει κάνει στο ίντερνετ η εμφάνιση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν με γυαλιά ηλίου που θυμίζουν Top Gun. Η παρουσία του στο Νταβός, σχολιάστηκε ποικίλως από τους χρήστες των social media, με ένα να είναι το σίγουρο ότι έχει γίνει viral.

Τα γυαλιά ηλίου αεροπόρου (τύπου aviator) με τα οποία εμφανίστηκε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας οδήγησαν τις μετοχές της κατασκευάστριας εταιρείας iVision Tech σε άνοδο σχεδόν 28% σήμερα αφού οι φωτογραφίες του προέδρου με αυτή την εμφάνιση έγιναν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο όμιλος, στον οποίο ανήκει η γαλλική μάρκα πολυτελών γυαλιών σκελετών οράσεως και ηλίου Henry Jullien, δήλωσε χθες Τετάρτη 21.01.2026, ότι το μοντέλο που φορούσε ο Μακρόν είναι το Pacific S 01 με τιμή στην ιστοσελίδα της εταιρείας 659 ευρώ.

Αυτό «σίγουρα είχε έναν αντίκτυπο “γουάου!” στη μετοχή», δήλωσε στο Ρόιτερς ο διευθύνων σύμβουλος της iVision Tech Στέφανο Φούλσιρ.

Το ράλι της μετοχής πρόσθεσε περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ στην κεφαλαιοποίηση της ιταλικής εταιρείας.

Όπως είναι φυσικό οι χρήστες του ίντερνετ, δεν άφησαν να περάσει έτσι την εμφάνιση του Εμανουέλ Μακρόν. Σχόλια και εικασίες σχετικά με την εμφάνισή του κυκλοφόρησαν ευρέως στα social media, με κάποιες αναφορές στην ταινία του 1986 Top Gun με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ.

Μάλιστα δεν αντιστάθηκε και το σχολίασε ακόμη και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Το γραφείο του Εμανουάλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η επιλογή του προέδρου να εμφανιστεί με γυαλιά ηλίου στη διάρκεια της ομιλίας του στο Νταβός, η οποία έγινε σε κλειστό χώρο, έγινε για να προστατεύσει τα μάτια του εξαιτίας ενός σπασμένου αγγείου.

Δεν επιβεβαίωσε τη μάρκα των γυαλιών.

Ωστόσο, ο Φούλσιρ δήλωσε ότι μπορεί εύκολα να αναγνωρίσει τα γυαλιά Henry Jullien, τα οποία, όπως είπε, είχε στείλει στον Μακρόν το 2024.