Ο Γουίλιαμ Σάτνερ, ο ηθοποιός που ενσάρκωσε τον θρυλικό Κάπτεν Τζέιμς Τ. Κερκ στο τηλεοπτικό και μετά και κινηματογραφικό «Σταρ Τρεκ» πέταξε για το διάστημα. Έκανε μάλιστα ρεκόρ ως ο γηραιότερος άνθρωπος που το πραγματοποίησε.

Με τον 90χρονο Καναδόπ ηθοποιό Γουίλιαμ Σάτνερ – τον Κάπτεν Κερκ του Σταρ Τρεκ – ταξίδεψαν στο διάστημα και τρεις άλλοι επιβάτες, στη δεύτερη επανδρωμένη πτήση του πυραύλου New Shepard της Blue Origin.

Ο συνδυασμός πυραύλου – κάψουλας New Shepard απογειώθηκε από το Launch Site One της Blue Origin, κοντά στην πόλη Van Horn του Δυτικού Τέξας, στις 5:45 μ.μ. (ώρα Ελλάδος), με 45′ λεπτά καθυστέρηση.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ξανά τη διαστημική αποστολή από το κανάλι της Blue Origin στο YouTube:

Η σημερινή (13.10.2021) αποστολή έγινε σχεδόν τρεις μήνες μετά την πρώτη επανδρωμένη εκτόξευση της Blue Origin, η οποία μετέφερε στο διάστημα τον ιδρυτή της εταιρείας, Τζεφ Μπέζος, τον αδελφό του, Μαρκ, την 82χρονη πρωτοπόρο της αεροπορίας, Γουόλι Φανκ και τον 18χρονο Ολλανδό φοιτητή Φυσικών Επιστημών, Όλιβερ Ντέιμεν.

Ο Σάτνερ – Κάπτεν Κερκ έγινε ο γηραιότερος άνθρωπος που πήγε στο διάστημα στα 90 του χρόνια – ένα ρεκόρ που κατείχε η Φανκ στην πτήση της 20ής Ιουλίου 2021.

Οι συνεπιβάτες του Σάτνερ, ήταν η αντιπρόεδρος αποστολών και πτητικών λειτουργιών της Blue Origin, Όντρεϊ Πάουερς, ο Κρις Μπόσουιζεν, πρώην μηχανικός της NΑSA και συνιδρυτής της Planet Labs, μιας αμερικανικής εταιρείας που φωτογραφίζει καθημερινά τη Γη με τη βοήθεια δορυφόρων ο Γκλεν ντε Βρις, συνιδρυτής της Medidata Solutions, μιας εταιρείας που ειδικεύεται στα λογισμικά παρακολούθησης κλινικών δοκιμών για τις φαρμακοβιομηχανίες, την οποία εξαγόρασε το 2019 η Dassault Systèmes.

Η πτήση διήρκεσε περίπου 11 λεπτά και το πλήρωμα βίωσε περίπου 4′ λεπτά έλλειψης βαρύτητας κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο διάστημα. Ο προωθητικός πύραυλος του New Shepard διαχωρίστηκε από την κάψουλα και επέστρεψε στη Γη, περίπου 8΄ λεπτά μετά την απογείωση.

Ενώ ο εκτοξευτής προσγειώθηκε, η κάψουλα New Shepard με το πλήρωμα (δείτε πάνω τον 90χρονο Σάτνερ αριστερά με τον Τζεφ Μπέζος στα δεξιά) έφτανε στο μέγιστο υψόμετρό της, ακριβώς πάνω από τη Γραμμή Κάρμαν, το διεθνώς αναγνωρισμένο όριο του διαστήματος, το οποίο είναι περίπου 100 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

