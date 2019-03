Ο Τραμπ τα χώνει στα ΜΜΕ για το πόρισμα Μάλερ – “Είναι ο εχθρός του λαού”!

Ο κ. Τραμπ κατηγόρησε και πάλι τα ΜΜΕ πως ι κάλυψαν με μεροληπτικό τρόπο την έρευνα για τη φερόμενη ανάμιξη της Ρωσίας στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ που διεξήγαγε ο ειδικός εισαγγελέας Ρόμπερτ Μάλερ, λέγοντας ότι είναι «ο εχθρός του λαού» και «το αληθινό κόμμα της αντιπολίτευσης».

«Επί δύο χρόνια [τα ΜΜΕ που απευθύνονται στο μεγάλο κοινό] προώθησαν αυτό το παραλήρημα περί ρωσικής συνέργειας, ενώ ήξεραν από πάντα ότι δεν υπήρχε συνέργεια. Είναι πραγματικά οι εχθροί του λαού και το αληθινό κόμμα της αντιπολίτευσης», έγραψε στο Twitter ο Τραμπ, δύο ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης Μάλερ, ο οποίος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι υπήρξε συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τη Ρωσία.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος Τραμπ συνηθίζει να χρησιμοποιεί την έκφραση «εχθρός του λαού» προκειμένου να χαρακτηρίσει τα αμερικανικά ΜΜΕ, κατηγορώντας τα ότι καλύπτουν με δυσμενή προς αυτόν τρόπο την προεδρία του.

The Mainstream Media is under fire and being scorned all over the World as being corrupt and FAKE. For two years they pushed the Russian Collusion Delusion when they always knew there was No Collusion. They truly are the Enemy of the People and the Real Opposition Party!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 Μαρτίου 2019