Ο Τραμπ αποθεώνει τα ΗΑΕ για την αποχώρηση από τον ΟΠΕΚ: «Είναι υπέροχο, θα σταθεροποιηθούν οι τιμές του πετρελαίου»

«Υπέροχο» βρίσκει το γεγονός ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποχωρούν από τον Οργανισμό Χωρών Εξαγωγών Πετρελαίου (ΟΠΕΚ), είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη (29.04.2026) ότι θεωρεί

«Νομίζω ότι είναι υπέροχο», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο για τη γνώμη του σχετικά με την απόφαση των Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα ΗΑΕ – ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς του οργανισμού – ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι αποχωρούν από τον ΟΠΕΚ, προκαλώντας πλήγμα στον οργανισμό, καθώς μια άνευ προηγουμένου ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από τον πόλεμο με το Ιράν αποκαλύπτει τη διχόνοια μεταξύ των χωρών του Κόλπου.

«Πιστεύω ότι τελικά είναι θετικό για τη μείωση της τιμής του φυσικού αερίου, του πετρελαίου και όλων των τιμών», δήλωσε ο Τραμπ. «Αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα στον ΟΠΕΚ».

Τα ΗΑΕ ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι θα αποχωρήσουν από τον ΟΠΕΚ και τον ευρύτερο ΟΠΕΚ+, σηματοδοτώντας μία από τις σημαντικότερες ρήξεις εντός της ομάδας των παραγωγών πετρελαίου τα τελευταία χρόνια. Τα ΗΑΕ είναι μέλος του ΟΠΕΚ από το 1967.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η απόφαση έρχεται σε μια στιγμή που οι παγκόσμιες αγορές ενέργειας αντιμετωπίζουν σοβαρές διαταραχές λόγω του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, ο οποίος οδηγεί σε απότομη άνοδο των τιμών του αργού πετρελαίου και εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια του εφοδιασμού από τον Κόλπο.

Ο ανταγωνισμός, οι περιορισμοί από τις ποσοστώσεις του ΟΠΕΚ+ και η συγκυρία του πολέμου οδήγησαν στην απόφαση των ΗΑΕ, η οποία επισπεύστηκε απ’ ότι φαίνεται από τον Σουλτάν Αλ Τζάμπερ, επικεφαλής της Abu Dhabi National Oil, ο οποίος εδώ και καιρό εξέφραζε τη δυσαρέσκειά του για τις ποσοστώσεις του OΠΕΚ+.

Η σημασία της αποχώρησης

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες οικονομίες στη Μέση Ανατολή με ΑΕΠ που ξεπερνά τα 621 δισ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία του ΔΝΤ. Η οικονομία υπέστη πλήγμα από τον πόλεμο στο Ιράν καθώς πέρα από την μείωση της παραγωγής πετρελαίου και τους περιορισμούς στις εξαγωγές, οι επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκάλεσαν φόβο και μαζική αποχώρηση επισκεπτών και στελεχών επιχειρήσεων για τους οποίους το Ντουμπάι και το Άμπου Ντάμπι ήταν μαγνήτες για εργασία, διαμονή ή διακοπές.

Ο ρυθμός ανάπτυξης των ΗΑΕ τα δύο τελευταία χρόνια, 2024 και 2025, κινήθηκε μεταξύ 4% και 5%. Για το 2026 οι προβλέψεις του ΔΝΤ κατεβάζουν τον πήχη για το ΑΕΠ κοντά στο 3,1%, από 5% που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση, λόγω του πολέμου στο Ιράν που επηρεάζει αναπόφευκτα όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής.]

Η παραγωγή πετρελαίου μειώθηκε κατά 35% σε σχέση με τα επίπεδα προ πολέμου, ενώ όπως επισημαίνεται από στοιχεία του ΔΝΤ, βραχυπρόθεσμα θα υπάρχουν απώλειες εσόδων της τάξης των 7 – 9 δισ. δολαρίων λόγω χαμηλότερων εξαγωγών, υψηλότερου κόστους ασφάλειας και λόγω της αναταραχής στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Τα ΗΑΕ βασίζουν την οικονομία τους στην ισχυρή ανάπτυξη του εμπορίου και του real estate και είχαν εκδηλώσει την πρόθεση να προχωρήσουν σε σταδιακή απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.

Ωστόσο, δεδομένης της αποχώρησής τους από ΟΠΕΚ και ΟΠΕΚ+, δεν έχουν τη δυνατότητα να αποσυνδέσουν την οικονομία τους από το πετρέλαιο, που θωρακίζει στην παρούσα συγκυρία την οικονομία της χώρας.

Μετά από επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων σε νέα παραγωγική δυναμικότητα, τα ΗΑΕ επιδίωκαν να αποσβέσουν τις επενδύσεις τους. Η χώρα ξεπέρασε επανειλημμένα τα όρια παραγωγής που της είχαν επιβληθεί από το μπλοκ του ΟΠΕΚ, προκαλώντας ακόμη και δημόσια επίπληξη από τη Σαουδική Αραβία. Το Άμπου Ντάμπι είχε αφήσει κατά καιρούς να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να αποχωρήσει από τη συμμαχία, χωρίς όμως να προχωρήσει τελικά σε αυτή την κίνηση ενώ αναλυτές και επενδυτές θεωρούν ότι ήδη πριν από τον πόλεμο τα ΗΑΕ παρήγαγαν σχεδόν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.