Ο Τραμπ αυξάνει την πίεση στο Ιράν: Ανακοίνωσε δασμούς 25% σε όποια χώρα συνεργάζεται με την Τεχεράνη

Δασμούς 25% σε χώρες που έχουν δοσοληψίες με το Ιράν, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αυξάνοντας έτσι την πίεση στην Τεχεράνη η οποία έχει βουτηχτεί στο αίμα από τις μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στις οποίες έχουν σκοτωθεί πάνω από 640 άτομα.

Και ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί την ηγεσία του Ιράν με στρατιωτική παρέμβαση αν χυθεί περισσότερο αίμα διαδηλωτών, με ανάρτησή του στο Truth Social ανακοίνωσε τους επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς λέγοντας μάλιστα πως μπαίνουν άμεσα σε ισχύ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Με άμεση ισχύ, κάθε χώρα που συναλλάσσεται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα καταβάλλει δασμό 25% σε όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιεί με τις ΗΠΑ. Η παρούσα διάταξη είναι οριστική και αμετάκλητη. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα», έγραψε στην ανάρτησή του.

Η αντίδραση του Αμερικανού προέδρου έρχεται εν μέσω των αιματηρών διαδηλώσεων που έχουν τσακίσει τις μεγάλες πόλεις του Ιράν καθώς διαδηλωτές αντιδρούν στο ιρανικό καθεστώς και διαμαρτύρονται για την οικονομική κρίση. Έχουν κάψει κτίρια, αυτοκίνητα και έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές σε δρόμους, σπίτια και επιχειρήσεις. Ως απάντηση, οι ιρανικές αρχές έχουν σκοτώσει αρκετούς Ιρανούς, έχουν ρίξει το internet και το σύστημα τηλεπικοινωνιών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξετάζει φάσμα μέτρων, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών επιλογών, για να ασκήσει περισσότερη πίεση στην Τεχεράνη, καθώς οι ηγεσίες των δυο κρατών, καθώς και του Ισραήλ, ανταλλάσσουν συνεχώς απειλές τις τελευταίες ημέρες.