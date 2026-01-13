Ιράν: Λουτρό αίματος στις διαδηλώσεις με πάνω από 640 νεκρούς – Ο Τραμπ συνεχίζει τις απειλές

Την απάντησή του στην φονική καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν, εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ ενώ η Τεχεράνη ανοίγει «δρόμο» για επικοινωνία με την Ουάσινγκτον. Μέχρι στιγμής πάνω από 640 διαδηλωτές έχουν πέσει νεκροί στους δρόμους διάφορων πόλεων του Ιράν, με τους πολίτες να ουρλιάζουν πως θέλουν να πέσει το καθεστώς.

Οι Ιρανοί παραμένουν αποκομμένοι από όλον τον κόσμο μιας και οι αρχές έριξαν το ίντερνετ και το σύστημα τηλεπικοινωνιών. Συγγενείς των διαδηλωτών που μένουν στο εξωτερικό προσπαθούν να έρθουν σε επικοινωνία αλλά μάταια. Την ίδια στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί πως αν δολοφονηθούν και άλλοι πολίτες στις μαζικές διαδηλώσεις, τότε θα ξεκινήσει στρατιωτική δράση κατά του Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε αργά τη Δευτέρα (12.01.2026) ότι οποιαδήποτε χώρα συναλλάσσεται με το Ιράν -έναν από τους μεγάλους παραγωγούς πετρελαίου- θα αντιμετωπίσει νέο δασμό 25% στις εξαγωγές της προς τις ΗΠΑ.

To show moral support for protesters fighting for freedom & dignity, Twitter / X has changed the Like button.

to check



Khamenei’s Islamic Regime end is near!!#Iran #IranProtests #IranRevolution2026 #IranianRevolution2026 pic.twitter.com/BIJMMKDrpp — Baatein Stock Ki (@BaateinStockKi) January 12, 2026

«Αυτή η απόφαση είναι τελική και αμετάκλητη», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τη νομική βάση με την οποία θα επιβληθούν οι δασμοί ή αν θα στοχεύουν όλους τους εμπορικούς εταίρους του Ιράν.

Η ιρανική αποστολή στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη αρνήθηκε να σχολιάσει την ανακοίνωση του Τραμπ για τους δασμούς. Το Ιράν, που ήδη βρίσκεται υπό βαριές αμερικανικές κυρώσεις, εξάγει μεγάλο μέρος του πετρελαίου του στην Κίνα, ενώ μεταξύ των άλλων βασικών εμπορικών του εταίρων συγκαταλέγονται η Τουρκία, το Ιράκ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ινδία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προειδοποιήσει την ιρανική ηγεσία ότι οι ΗΠΑ θα επιτεθούν εάν οι δυνάμεις ασφαλείας ανοίξουν πυρ κατά των διαδηλωτών. Την Κυριακή δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να συναντηθούν με Ιρανούς αξιωματούχους και ότι βρίσκεται σε επαφή με την ιρανική αντιπολίτευση.

Look at these scenes.

The people of Iran are being massacred by the Islamic Republic.



Do not offer hollow slogans—come to their aid. Not only for the sake of the Iranian people, but for your own sake as well.@marcorubio @realDonaldTrump @StateDeptSpox @netanyahu #Iran pic.twitter.com/lzwtgoFQoK — nejat.bahrami φυπουρ(@nejatbahrami) January 11, 2026

Οι ηγέτες του Ιράν αντιμετωπίζουν σφοδρές διαδηλώσεις για τις οικονομικές δυσχέρειες της χώρας αλλά και ζητούν να πέσει το βαθιά εδραιωμένο θεοκρατικό κατεστημένο.

Η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA, με έδρα τις ΗΠΑ, ανέφερε ότι έως αργά τη Δευτέρα είχε επιβεβαιώσει τον θάνατο 646 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων 505 διαδηλωτές, 113 στρατιωτικοί και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και 7 άλλοι, ενώ διερευνούσε ακόμη 579 αναφερόμενους θανάτους.

Από την έναρξη των διαδηλώσεων στις 28 Δεκεμβρίου, έχουν συλληφθεί 10.721 άτομα, σύμφωνα με την οργάνωση.

Παρότι οι αεροπορικές επιδρομές ήταν μία από τις πολλές επιλογές που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ, «η διπλωματία είναι πάντα η πρώτη επιλογή για τον πρόεδρο», δήλωσε τη Δευτέρα στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

«Αυτό που ακούτε δημόσια από το ιρανικό καθεστώς είναι αρκετά διαφορετικό από τα μηνύματα που λαμβάνει ιδιωτικά η κυβέρνηση, και νομίζω ότι ο πρόεδρος έχει ενδιαφέρον να διερευνήσει αυτά τα μηνύματα», είπε.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι η Τεχεράνη μελετά ιδέες που προτάθηκαν από την Ουάσινγκτον, αν και αυτές είναι «ασύμβατες» με τις αμερικανικές απειλές.

Αντιμέτωποι με 4 «μέτωπα» οι Ιρανοί

Το Ιράν αποδίδει την αιματοχυσία σε αμερικανική ανάμειξη εξαιτίας «τρομοκρατών που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ», όπως αναφέρει.

Η ροή πληροφοριών από την Ισλαμική Δημοκρατία έχει παρεμποδιστεί από τη διακοπή του διαδικτύου που ισχύει από την Πέμπτη, αν και ορισμένοι Ιρανοί εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση μέσω της δορυφορικής υπηρεσίας Starlink του Έλον Μασκ, σύμφωνα με τρεις πηγές εντός της χώρας.

Το ιρανικό Υπουργείο Πληροφοριών ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι συνέλαβε «τρομοκρατικές» ομάδες υπεύθυνες για πράξεις όπως η δολοφονία παραστρατιωτικών εθελοντών πιστών στο θεοκρατικό κατεστημένο, ο εμπρησμός τεμενών και επιθέσεις σε στρατιωτικούς στόχους, σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσαν κρατικά μέσα.

Απευθυνόμενος σε μεγάλο πλήθος στην πλατεία Ενγκελάμπ της Τεχεράνης τη Δευτέρα, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ δήλωσε ότι οι Ιρανοί δίνουν πόλεμο σε 4 μέτωπα: «οικονομικό, ψυχολογικό, στρατιωτικό εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ, και έναν πόλεμο κατά της τρομοκρατίας».

Δηλώνοντας ότι η κατάσταση βρίσκεται «υπό πλήρη έλεγχο», ο Αραγτσί ανέφερε τη Δευτέρα ότι 53 τεμένη και 180 ασθενοφόρα έχουν πυρποληθεί από τότε που ξέσπασαν οι διαδηλώσεις.

Παρά τη μαζική κλίμακα των διαδηλώσεων, δεν υπάρχουν ενδείξεις ρηγμάτων στη σιιτική θρησκευτική ηγεσία, στον στρατό ή στις δυνάμεις ασφαλείας, ενώ οι διαδηλωτές δεν διαθέτουν σαφή κεντρική ηγεσία. Η αντιπολίτευση παραμένει κατακερματισμένη.

Ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι το Ιράν ζήτησε διαπραγματεύσεις για το αμφισβητούμενο πυρηνικό του πρόγραμμα. Υπενθυμίζεται πως ο Ισραήλ και οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις σε έναν πόλεμο 12 ημερών τον Ιούνιο.

«Οργανώνεται μια συνάντηση, αλλά ίσως χρειαστεί να δράσουμε λόγω όσων συμβαίνουν πριν από τη συνάντηση», είπε σε δημοσιογράφους στο Air Force One, ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί με ανώτερους συμβούλους την Τρίτη για να συζητήσει τις επιλογές έναντι του Ιράν, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters. Η Wall Street Journal ανέφερε ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται στρατιωτικά πλήγματα, χρήση μυστικών κυβερνοόπλων, διεύρυνση των κυρώσεων και παροχή διαδικτυακής βοήθειας σε αντικυβερνητικές πηγές.

Τα πλήγματα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα, καθώς ορισμένες ενδέχεται να βρίσκονται σε πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Σε συνέντευξή του στο CBS News, ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του τελευταίου Σάχη του Ιράν που ζει εξόριστος στις ΗΠΑ, κάλεσε τον Τραμπ να επέμβει «νωρίτερα».

«Νομίζω ότι ο πρόεδρος έχει να λάβει μια απόφαση σχετικά σύντομα», είπε ο Παχλαβί, ο οποίος έχει καλέσει τους Ιρανούς να διαδηλώσουν και έχει παρουσιαστεί ως μεταβατικός ηγέτης για τη χώρα.

Η Τεχεράνη εξακολουθεί να ανακάμπτει από τον περσινό πόλεμο και η περιφερειακή της επιρροή έχει αποδυναμωθεί από τα πλήγματα σε συμμάχους όπως η Χεζμπολάχ του Λιβάνου μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ. Το Ισραήλ σκότωσε επίσης κορυφαίους Ιρανούς στρατιωτικούς διοικητές στον πόλεμο του Ιουνίου.

Οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου έφτασαν σε υψηλά επτά εβδομάδων τη Δευτέρα, λόγω ανησυχιών ότι οι εξαγωγές του Ιράν θα μπορούσαν να μειωθούν εξαιτίας της πολιτικής αναταραχής και μιας πιθανής αμερικανικής αντίδρασης.

Οι Ιρανοί έχουν γίνει ολοένα και πιο αγανακτισμένοι με τους ισχυρούς Φρουρούς της Επανάστασης, των οποίων τα επιχειρηματικά συμφέροντα —σε τομείς όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, οι κατασκευές και οι τηλεπικοινωνίες— αποτιμώνται σε δισεκατομμύρια δολάρια.

Επικοινωνία Αραγάτσι – Γουίτκοφ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, επικοινώνησε με τον απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, μέσα το Σαββατοκύριακο, αποκαλύπτει το Axios. Οι δύο άνδρες φέρεται πως συζήτησαν για τις διαδηλώσεις, αλλά και το ενδεχόμενο να συναντηθούν τις επόμενες ημέρες.

Η Τεχεράνη λέει ότι ο δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ του Ιρανού υπουργού και του Αμερικανού ειδικού απεσταλμένου «είναι ανοιχτός και ανταλλάσσονται μηνύματα όποτε είναι απαραίτητο». Πρόσθεσε ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ επικοινωνούν επίσης μέσω του καναλιού διαμεσολάβησης της Ελβετίας. Ωστόσο, η Τεχεράνη εξήγησε ότι τα μηνύματα που λαμβάνει το Ιράν από τις ΗΠΑ είναι «αντιφατικά».

Οι πηγές ανέφεραν ότι η προσέγγιση φαίνεται να αποτελεί προσπάθεια του Ιράν να αποκλιμακώσει την ένταση με τις ΗΠΑ ή, τουλάχιστον, να κερδίσει χρόνο πριν ο Ντόναλντ Τραμπ διατάξει οποιαδήποτε ενέργεια.