Ο Τραμπ δυσαρεστημένος με το NATO, ανοίγει το ζήτημα αποχώρησης – «Δοκιμάστηκαν και απέτυχαν»

Τους συμμάχους του NATO ότι «δοκιμάστηκαν και απέτυχαν» κατά τη διάρκεια της πρόσφατης στρατιωτικής κρίσης με το Ιράν, κατηγόρησε σήμερα (08.04.2026) ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι οι ευρωπαϊκές χώρες δεν προσέφεραν την απαραίτητη βοήθεια στις ΗΠΑ.

Η δήλωση μεταφέρθηκε από τη γραμματέα Τύπου του Λευκού Οίκου, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Είναι πολύ λυπηρό ότι το NATO γύρισε την πλάτη του στον αμερικανικό λαό τις τελευταίες έξι εβδομάδες, ενώ είναι ο αμερικανικός λαός που χρηματοδοτεί την άμυνά τους», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με την Καρολάιν Λέβιτ.

Ο πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του NATO, Μαρκ Ρούτε, στο Οβάλ Γραφείο.

Η Λέβιτ δήλωσε ότι ο Τραμπ ανυπομονεί να έχει μια «πολύ ειλικρινή και ανοιχτή συζήτηση» με τον Ρούτε, θέτοντας ενδεχόμενο ζήτημα και για την παραμονή των ΗΠΑ στο NATO.

Σχετικά με ενδεχόμενη αποχώρηση, η Λέβιτ ανέφερε: «Είναι κάτι που ο πρόεδρος έχει συζητήσει και θα το συζητήσει ξανά σε λίγες ώρες με τον Γενικό Γραμματέα Ρούτε».

Παράλληλα, νωρίτερα σήμερα, ηγέτες αρκετών ευρωπαϊκών χωρών εξέδωσαν κοινή δήλωση, χαιρετίζοντας την εκεχειρία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και δεσμεύτηκαν ότι οι κυβερνήσεις τους θα συμβάλλουν στη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο και τη Στενή του Ορμούζ.

Η ένταση στις σχέσεις ΗΠΑ-ΝΑΤΟ αναδεικνύει τις διαφωνίες σχετικά με τη στρατιωτική υποστήριξη και τη συμμετοχή των συμμάχων σε διεθνείς κρίσεις, με τον Τραμπ να θέτει ανοιχτά το ζήτημα της εμπιστοσύνης και της χρηματοδότησης της άμυνας.

Η συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο θεωρείται κρίσιμη για την επόμενη πορεία των αμερικανο-ευρωπαϊκών σχέσεων και τη διαχείριση της έντασης στον Περσικό Κόλπο.