Με όλο τον πλανήτη να παρακολουθεί στενά τις κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ, έπειτα το τελικό τελεσίγραφο που είχε δώσει στο Ιράν το οποίο έληγε το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης (07.04.2026), ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν «πάτησε το κουμπί» αλλά κατέληξε σε συμφωνία εκεχειρίας 2 εβδομάδων με την Τεχεράνη. Στα πλαίσια της αυτής της κατάπαυσης πυρός, τα Στενά του Ορμούζ άνοιξαν, ενώ τις επιθέσεις κατά του ιρανικού καθεστώτος έχει σταματήσει και το Ισραήλ. Ωστόσο, το Τελ Αβίβ δεν έχει πάψει να επιτίθεται χωρίς έλεος στον Λίβανο. Η Βηρυτός έχει ισοπεδωθεί ενώ ο IDF έχει αναφέρει ότι «χτύπησε» 100 βάσεις της Χεζμπολάχ μέσα σε 10 λεπτά. Οι νεκροί στον Λίβανο είναι δεκάδες, οι τραυματίες εκατοντάδες και τα νοσοκομεία ασφυκτιούν. Δείτε όσα έγιναν στη Μέση Ανατολή τις προηγούμενες ώρες…
Τραμπ: Οι συζητήσεις για εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα γίνουν «κεκλεισμένων των θυρών» – Η Τεχεράνη έκλεισε ξανά τα Στενά του Ορμούζ
Τις τελευταίες τρεις με τέσσερις ώρες, ο ήχος των ασθενοφόρων αντηχεί σε όλη τη Βηρυτό, όπως δήλωσε στο Al Jazeera ο Ιμράν Ρίζα, συντονιστής ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ στο Λίβανο.
«Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης… μόλις ακούσαμε ξανά μια πολύ ισχυρή έκρηξη, και στη συνέχεια έλαβα ενημέρωση ότι σημειώθηκε χτύπημα σε μια άλλη πολύ πολυσύχναστη γειτονιά, οπότε όποιοι και αν είναι οι αριθμοί αυτή τη στιγμή, πιστεύω ότι θα είναι πολύ περισσότεροι», είπε.
Η υγειονομική υποδομή στο Λίβανο έχει πληγεί «τόσο σοβαρά από μια ολόκληρη σειρά κρίσεων στο Λίβανο», είπε, προσθέτοντας ότι η χώρα δεν διαθέτει τη «θεσμική δύναμη» για να αντιμετωπίσει τις ισραηλινές επιθέσεις.
«Πολλές από αυτές τις επιθέσεις συμβαίνουν σε περιοχές με πολύ υψηλή πληθυσμιακή πυκνότητα… μερικές φορές, εκδίδονται εντολές εκκένωσης… άλλες φορές, όχι».
Αυτό δημιουργεί «ένα αίσθημα φόβου και πανικού τόσο στους ντόπιους όσο και στους εκτοπισμένους, κάτι που, όπως είπε, δημιουργεί μια πολύ «επικίνδυνη δυναμική».
Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη προειδοποίησε τους πολίτες για περαιτέρω επιθέσεις, αφού ανέφερε ότι ένοπλες ομάδες που υποστηρίζονται από το Ιράν έπληξαν ένα κέντρο διπλωματικής υποστήριξης στο αεροδρόμιο.
«Ιρακινές τρομοκρατικές ομάδες πολιτοφυλακής που συμμαχούν με το Ιράν πραγματοποίησαν πολλαπλές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κοντά στο Κέντρο Διπλωματικής Υποστήριξης της Βαγδάτης και στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Βαγδάτης στις 8 Απριλίου», ισχυρίστηκε η πρεσβεία σε ανακοίνωσή της στο X.
«Μπορεί να σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν πρόσθετες τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον Αμερικανών πολιτών και στόχων που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε όλο το Ιράκ».
Σε μια ανάρτηση, ο Τραμπ φαίνεται να επικρίνει ψευδείς ισχυρισμούς σχετικά με τη συμφωνία με το Ιράν - χωρίς να διευκρινίζει ακριβώς σε ποιους ισχυρισμούς αναφέρεται.
«Πολλές συμφωνίες, κατάλογοι και επιστολές αποστέλλονται από άτομα που δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν· σε πολλές περιπτώσεις, πρόκειται για απόλυτους απατεώνες, τσαρλατάνους και ακόμα χειρότερους», έγραψε ο Τραμπ.
«Υπάρχει μόνο μία ομάδα ουσιαστικών "σημείων" που είναι αποδεκτά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και θα τα συζητήσουμε κεκλεισμένων των θυρών κατά τη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων.
Αυτά είναι τα σημεία που αποτελούν τη βάση επί της οποίας συμφωνήσαμε για εκεχειρία. Είναι κάτι που είναι λογικό και μπορεί εύκολα να παραλειφθεί».
Η ανάρτηση του Τραμπ επίσης δεν ανέφερε σε ποια ακριβώς «σημαντικά σημεία» αναφερόταν.
Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η αεράμυνα έχει ενεργοποιηθεί στην πρωτεύουσα Τεχεράνη.
Αυτό έρχεται μετά τη συμφωνία για δύο εβδομάδες εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
Βίντεο του Reuters αποτυπώνει το χάος που επικρατεί στον Λίβανο
Προειδοποίηση για αυξημένο επίπεδο απειλής από την ιρανική κυβέρνηση προς στόχους στις Ηνωμένες Πολιτείες εξέδωσε το FBI τον περασμένο μήνα, την ώρα που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανιζόταν δημόσια να υποβαθμίζει την πιθανότητα επίθεσης στο αμερικανικό έδαφος, σύμφωνα με έκθεση που εξέτασε το Reuters.
Σύμφωνα με την έκθεση, το FBI και άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποίησαν ότι η ιρανική κυβέρνηση «αποτελεί διαρκή απειλή» για στρατιωτικό και κυβερνητικό προσωπικό των ΗΠΑ, για δημόσια κτίρια, καθώς και για εβραϊκούς και ισραηλινούς θεσμούς και Ιρανούς αντιφρονούντες που βρίσκονται στην αμερικανική επικράτεια. Παρά τις προειδοποιήσεις, το FBI και το Εθνικό Κέντρο Αντιτρομοκρατίας (NCTC) δεν είχαν εντοπίσει γενικευμένες απειλές κατά του ευρύτερου αμερικανικού πληθυσμού.
Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα υποβαθμίσει δημοσίως το ενδεχόμενο ιρανικών επιθέσεων στο αμερικανικό έδαφος, παρά τις εκτιμήσεις υπηρεσιών πληροφοριών το τελευταίο διάστημα. Ερωτηθείς στις 11 Μαρτίου, έξω από τον Λευκό Οίκο, αν ανησυχεί για πιθανή επίθεση του Ιράν στις ΗΠΑ, απάντησε: «Όχι, δεν ανησυχώ».
Η έκθεση του Μαρτίου, με τίτλο «Public Safety Awareness Report», εκδόθηκε λίγες εβδομάδες μετά από δημοσιεύματα διεθνών μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με τα οποία ο Λευκός Οίκος είχε εμποδίσει τη δημοσιοποίηση παρόμοιου εγγράφου πληροφοριών. Τότε, η αμερικανική κυβέρνηση είχε δηλώσει ότι επιδιώκει να διασφαλίσει πως οι πληροφορίες θα ελεγχθούν επαρκώς πριν δημοσιοποιηθούν.
«Ολόκληρη η κυβέρνηση Τραμπ εργάζεται συντονισμένα για την προστασία της πατρίδας και του αμερικανικού λαού – όπως κάνει πάντα», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Αμπιγκέιλ Τζάκσον, προσθέτοντας ότι «τα μέσα ενημέρωσης δεν θα πρέπει να επιχειρούν ανεύθυνα να καλλιεργούν φόβο δημοσιοποιώντας επιμέρους υπηρεσιακά υπομνήματα που ενδέχεται να στερούνται ευρύτερου πλαισίου».
Στο έγγραφο του FBI επισημαίνεται «η πιθανότητα αυξημένων φυσικών απειλών» κατά στόχων στις ΗΠΑ από την ιρανική κυβέρνηση μετά την έναρξη της σύγκρουσης. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι βίαιοι εξτρεμιστές διαφορετικών ιδεολογικών κατευθύνσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αντιτίθενται στις ΗΠΑ ή στο Ισραήλ, ενδέχεται να θεωρήσουν τη σύγκρουση ως δικαιολογία για βίαιες ενέργειες.
Σύμφωνα με την έκθεση, οι ιρανικές υπηρεσίες ασφαλείας έχουν επιχειρήσει τα τελευταία χρόνια να απαγάγουν και να δολοφονήσουν Αμερικανούς πολίτες. Αν και τα περισσότερα σχέδια εντός των ΗΠΑ έχουν περιλάβει τη χρήση πυροβόλων όπλων, άλλες μέθοδοι που έχουν καταγραφεί είναι επιθέσεις με μαχαίρι, εμβολισμοί με οχήματα, βομβιστικές επιθέσεις, δηλητηριάσεις, στραγγαλισμοί, ασφυξία και εμπρησμοί.
Η Τεχεράνη φαίνεται να προτιμά τη χρήση ατόμων που διαθέτουν ήδη νόμιμο καθεστώς ή πρόσβαση στις ΗΠΑ. Επιπλέον, σύμφωνα με την έκθεση, η ιρανική κυβέρνηση έχει παρακολουθήσει μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζωντανές μεταδόσεις και εφαρμογές χαρτών για την επιλογή στόχων και την αξιολόγηση μέτρων ασφαλείας, ενώ έχει χρησιμοποιήσει και μεθόδους κυβερνοεπιθέσεων, όπως ηλεκτρονικά μηνύματα phishing.
Παράλληλα, αναφέρεται ότι έχουν καταγραφεί προσπάθειες προσέλκυσης πιθανών θυμάτων σε χώρες που είναι γεωγραφικά πιο κοντά στο Ιράν, με πιθανό σκοπό την απαγωγή και ενδεχόμενη εκτέλεσή τους.
Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Λιβάνου καταδίκασε τις τελευταίες ισραηλινές επιδρομές ως «πλήρες έγκλημα πολέμου», καθώς η Βηρυτός δέχεται τη μεγαλύτερη επίθεση, λίγες ώρες μετά την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
Ο Ναμπίχ Μπέρι δήλωσε ότι οι επιδρομές στόχευσαν τα νότια προάστια της Βηρυτού, μεγάλες περιοχές της κοιλάδας Μπεκάα, το Όρος Λίβανος, τη Σιδώνα και πολλά χωριά στο νότιο Λίβανο, με αποτέλεσμα τις δολοφονίες και τους τραυματισμούς εκατοντάδων αμάχων σε πυκνοκατοικημένες γειτονιές.
«Το σημερινό έγκλημα αποτελεί σοβαρή δοκιμασία για τη διεθνή κοινότητα και μια κατάφωρη πρόκληση για όλους τους διεθνείς νόμους, κανόνες και συμβάσεις, τους οποίους το Ισραήλ παραβιάζει μέσω της συνεχιζόμενης στοχοποίησης αμάχων», δήλωσε ο Μπέρι.
Κάλεσε τους πολιτικούς, θρησκευτικούς και πολιτικούς ηγέτες του Λιβάνου να «ενωθούν σε αλληλεγγύη» με τα θύματα, καθώς η χώρα συνεχίζει να αντιμετωπίζει αυτό που περιέγραψε ως «τη βαρβαρότητα της ισραηλινής φονικής μηχανής στον πόλεμο εξόντωσής της εναντίον του Λιβάνου».
Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, με βασικό θέμα την εκεχειρία που ανακοινώθηκε στο πλαίσιο της κρίσης με το Ιράν. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις πρόσφατες περιφερειακές εξελίξεις και τις προοπτικές για μια μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία.
Η ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας αναφέρει ότι η τηλεφωνική συνομιλία επικεντρώθηκε κυρίως στην εκεχειρία που ανακοινώθηκε από χθες το βράδυ στο πλαίσιο των εξελίξεων που σχετίζονται με το Ιράν, καθώς και στις γενικότερες εξελίξεις στην περιοχή.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για την τρέχουσα κατάσταση και τις προοπτικές αποκλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή.
Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της εκεχειρίας και υπογράμμισε την ανάγκη αξιοποίησης της συγκυρίας για την επίτευξη μιας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας.
Όπως δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας:
«Μετά από 40 ημέρες που ήταν εξαιρετικά δύσκολες και επώδυνες για ολόκληρο τον κόσμο, το παράθυρο ευκαιρίας δύο εβδομάδων που άνοιξε πρέπει να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο για την επίτευξη μιας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας και δεν πρέπει να δοθεί καμία ευκαιρία σε όσους επιχειρήσουν να υπονομεύσουν τη διαδικασία».
Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες για εξεύρεση λύσης, σε συνεργασία με χώρες που χαρακτηρίζει «φίλες και αδελφές».
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο Ερντογάν τόνισε ότι «η Τουρκία θα συνεχίσει να ενισχύει τη στήριξή της στις προσπάθειες για λύση που διεξάγονται μαζί με φίλες και αδελφές χώρες, με επικεφαλής το Πακιστάν».
Το Κατάρ έγινε στόχος βαλλιστικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών που εκτοξεύτηκαν σήμερα από το Ιράν, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ.
Οι ένοπλες δυνάμεις της αναχαίτισαν με επιτυχία τις επιθέσεις, πρόσθεσε.
Η αναφορά έρχεται μετά την ανακοίνωση νέων ιρανικών επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το Κουβέιτ , τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν νωρίτερα, πολύ μετά την έναρξη ισχύος της δύο εβδομάδων εκεχειρίας.
Το υπουργείο Εσωτερικών του Κουβέιτ δήλωσε ότι «σοβαρές υλικές ζημιές» προκλήθηκαν σε αρκετές εγκαταστάσεις της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας Kuwait Petroleum Corporation, καθώς και στο υπουργείο Ενέργειας και Υδάτινων Πόρων, μετά τις επιθέσεις του Ιράν.
Πυρκαγιές ξέσπασαν σε ορισμένες από τις τοποθεσίες που επλήγησαν, στις οποίες περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις πετρελαίου, σταθμοί παραγωγής ενέργειας και μονάδες αφαλάτωσης νερού, ανέφερε.
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να διασφαλιστεί από κοινού από τις ΗΠΑ και το Ιράν, σε δηλώσεις που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος στο αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο ABC News.
«Σκεφτόμαστε να το κάνουμε ως κοινή επιχείρηση», είπε.
«Είναι ένας τρόπος να το διασφαλίσουμε - και να το διασφαλίσουμε από πολλούς άλλους ανθρώπους», τόνισε, χωρίς να επεκταθεί σε περισσότερες λεπτομέρειες.
Οι ΗΠΑ και το Ιράν κατέληξαν σε κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων κατά τη διάρκεια της νύχτας, με την Τεχεράνη να συμφωνεί να ανοίξει προσωρινά τα Στενά υπό προϋποθέσεις.
Εν τω μεταξύ, το Ιράν συνεχίζει να διατηρεί τον έλεγχο της θαλάσσιας κυκλοφορίας μέσω των Στενών.
Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, η ασφαλής διέλευση μέσω του Στενού του Ορμούζ θα ήταν δυνατή για δύο εβδομάδες σε συντονισμό με τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν «και λαμβάνοντας υπόψη τους τεχνικούς περιορισμούς».
Ωστόσο, το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό απείλησε σήμερα ότι θα καταστρέψει πλοία που επιχειρούν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ χωρίς την άδεια της Τεχεράνης, προσθέτοντας ότι η διέλευση μέσω της θαλάσσιας οδού παραμένει κλειστή, σύμφωνα με ναυτιλιακές πηγές.
Το πρακτορείο Fars του Ιράν μετέδωσε ότι σταμάτησε η διέλευση δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ μετά την «παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός» από το Ισραήλ.
Άλλο ιρανικό μέσο, το Press TV, επικαλούμενο μη κατονομαζόμενες πηγές, ανέφερε ότι η Τεχεράνη «θα τιμωρήσει» το Ισραήλ για τις επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, «κατά παράβαση της κατάπαυσης του πυρός».
Σύμφωνα εξάλλου με το πρακτορείο Tasnim, που επικαλείται επίσης μη πηγή την οποία δεν κατονομάζει, το Ιράν θα αποσυρθεί από τη συμφωνία εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις στον Λίβανο. Ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, αποτελούσε μέρος της συμφωνίας με τις ΗΠΑ, υποστήριξε, σημειώνοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν «εντοπίζουν στόχους» για να απαντήσουν στις σημερινές επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο.
Ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε τις επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου σε συνέντευξή του στο PBS News.
Αναφέροντας ότι το Ισραήλ και ο Λίβανος δεν περιλαμβάνονταν στη συμφωνία, ο Τραμπ δήλωσε: «Το Ισραήλ και ο Λίβανος δεν περιλαμβάνονταν στη συμφωνία εξαιτίας της Χεζμπολάχ. Αυτό θα τακτοποιηθεί. Δεν αποτελεί πρόβλημα».
Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου αποτελούν «μια ξεχωριστή σύγκρουση».
Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών μίλησε σήμερα για «παραβιάσεις της εκεχειρίας» από το Ισραήλ στον Λίβανο κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με τον διοικητή των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν, χώρας που είχε ρόλο μεσολαβητή για την εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση.
Ο Αμπάς Αραγτσί και ο ισχυρός αρχηγός του πακιστανικού στρατού, ο στρατάρχης Ασίρ Μουνίρ, «υπογράμμισαν τη σημασία να εφαρμοστούν τα σημεία συμφωνίας» μεταξύ των δύο χωρών για την «ενίσχυση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή».
Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, κάλεσε όλα τα μέρη να «επιδείξουν αυτοσυγκράτηση» και να «σεβαστούν την κατάπαυση του πυρός».
Δεν απευθύνθηκε άμεσα σε κανένα μέρος, αλλά είπε ότι έχουν αναφερθεί παραβιάσεις της συμφωνίας «σε ορισμένα σημεία σε όλη τη ζώνη των συγκρούσεων, οι οποίες υπονομεύουν το πνεύμα της ειρηνευτικής διαδικασίας».
Η διπλωματία πρέπει να «αναλάβει ηγετικό ρόλο προς την ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης», δήλωσε ο Σαρίφ σε ανάρτησή του στο X.
Το Πακιστάν εργαζόταν ως μεσολαβητής μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμεσολάβηση για την κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων που ανακοινώθηκε σήμερα.
Αντιπροσωπείες από την Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη θα μεταβούν στο Πακιστάν για συνομιλίες την Παρασκευή, επιβεβαίωσε ξεχωριστά ο Σαρίφ.
Αυτό έρχεται μετά τη δήλωση του ότι είχε σήμερα μια «θερμή και καρποφόρα συζήτηση» με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν.
Το Ιράν κατηγόρησε τους εχθρούς του ότι επιτέθηκαν σε διυλιστήριο πετρελαίου, μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας του πολέμου, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.
Το παραπάνω βίντεο δείχνει πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται από αυτό που οι ιρανικές αρχές λένε ότι είναι πλήγμα σε πετρελαιοπηγή στο νησί Λαβάν, ένα από τα τέσσερα νησιά που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου από το Ιράν στον Περσικό Κόλπο.
Το Ιράν δεν επιβεβαίωσε αν κατηγορεί το Ισραήλ ή τις ΗΠΑ για την επίθεση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρξε τραυματισμός, ενώ οι πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο για να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες.
O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως απευθείας συνομιλίες με το Ιράν θα λάβουν χώρα «πολύ σύντομα», έγραψε σήμερα η New York Post.
Σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στην Post, ο Τραμπ ανέφερε πως ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς ενδέχεται να μην παραστεί στις συνομιλίες λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια.
Το Ισραήλ δήλωσε ότι η συμφωνία δεν ισχύει για τον πόλεμό του με την υποστηριζόμενη από το Ιράν μαχητική ομάδα στον Λίβανο, ενώ το Ιράν και το Πακιστάν δήλωσαν ότι ισχύει.
Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα πως κατέρριψαν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος ισραηλινής κατασκευής στο νότιο Ιράν, προειδοποιώντας για μια «παραβίαση της εκεχειρίας» που μόλις τέθηκε σε ισχύ.
«Πριν από λίγα λεπτά, ένα ντρόουν Hermes 900 αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε στον ουρανό της πόλης Λαρ, στην επαρχία Φαρς (νότια)», σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου που δημοσίευσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars και η κρατική ιρανική τηλεόραση.
Οι Φρουροί προσθέτουν πως «κάθε εισβολή αμερικανικού ή σιωνιστικού εχθρικού αεροσκάφους στον εθνικό εναέριο χώρο, ακόμα και χωρίς στρατιωτική επιχείρηση, θεωρείται ως παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός και θα οδηγήσει σε σθεναρή απάντηση».
