Ο Τραμπ έδιωξε και τον ΜακΜάστερ! Νέος σύμβουλος ασφαλείας στο Λευκό Οίκο

Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Το ίδιο και τώρα. Οι φήμες των προηγούμενων ημερών επιβεβαιώθηκαν. Ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να απομακρύνει τον σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας Χέρμπερτ Ρέιμοντ ΜακΜάστερ και να τον αντικαταστήσει με κάποιον πιο… στα μέτρα του του: τον υπερσυντηρητικό, «γεράκι» σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, πρώην πρεσβευτή των ΗΠΑ στον ΟΗΕ Τζον Μπόλτον.

Ο 69χρονος θα γίνει ο τρίτος σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας μέσα σε 14 μήνες.

Και αυτή τη φορά, όπως έγινε και στην περίπτωση του πρώην πια υπουργού Εξωτερικών, Ρεξ Τίλερσον, η απόλυση ανακοινώθηκε από τον Τραμπ. Μέσω twitter…

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι από τις 9 Απριλίου 2018, ο πρέσβης Τζον Μπολτον θα είναι ο νέος μου σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ για τις υπηρεσίες του τον στρατηγό Χέρμπερτ Ρέιμοντ ΜακΜάστερ που έκανε εξαιρετική δουλειά και θα είναι για πάντα φίλος μου. Επίσημη παράδοση θα γίνει στις 9 Απριλίου». Αυτή ήταν η ανακοίνωση.

I am pleased to announce that, effective 4/9/18, @AmbJohnBolton will be my new National Security Advisor. I am very thankful for the service of General H.R. McMaster who has done an outstanding job & will always remain my friend. There will be an official contact handover on 4/9.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 22, 2018