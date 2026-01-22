Ο Τραμπ εκθειάζει τα νέα του «κατορθώματα»: «Όσα θα γίνουν στη Γροιλανδία θα είναι υπέροχα για τις ΗΠΑ»

Ένα αποχαιρετιστήριο μήνυμα μετά τη λήξη του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, με τη δική του χροιά και προφανώς δεν θα μπορούσε να λείψει η αναφορά στη Γροιλανδία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στα social media, γνωστοποίησε ότι επιστρέφει στην Ουάσινγκτον μετά τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, την οποία χαρακτήρισε ως μια εξαιρετική εμπειρία.

Στο ίδιο μήνυμα αναφέρθηκε στη συμφωνία για τη Γροιλανδία, υποστηρίζοντας ότι θα αποδειχθεί ιδιαίτερα επωφελής για τις ΗΠΑ. Ταυτόχρονα, μίλησε και για το «Συμβούλιο της Ειρήνης», το οποίο παρουσίασε ως μια πρωτοβουλία πρωτόγνωρη σε παγκόσμιο επίπεδο, τονίζοντας ότι πρόκειται για κάτι πραγματικά ξεχωριστό.

Αναλυτικά η ανάρτηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social.

«Επιστρέφω στην Ουάσινγκτον. Ήταν μια απίστευτη εμπειρία στο Νταβός. Οι συζητήσεις για τη Γροιλανδία βρίσκονται υπό επεξεργασία και θα είναι κάτι εκπληκτικό για τις ΗΠΑ, ενώ το Συμβούλιο Ειρήνης είναι κάτι που ο κόσμος δεν έχει ξαναδεί – πραγματικά ξεχωριστό. Τόσα πολλά καλά πράγματα συμβαίνουν!»

Νωρίτερα σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε (22/01/2026) κατά των New York Times μετά τη δημοσίευση μιας δυσμενούς δημοσκόπησης που διεξήγαγε το ινστιτούτο Siena Research Institute.