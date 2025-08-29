Ο Τραμπ επιμένει για συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι, στέλνει στην Ουκρανία αντιαεροπορικά συστήματα και καταγγέλλει το Politico

Ένας Ντόναλντ Τραμπ όπως τον ξέρουμε: πληθωρικός αλλά χωρίς πρακτικό αποτέλεσμα! Σε νέες εξελίξεις χθες (29.08.2025) το βράδυ ώρα Ελλάδας ο Λευκός Οίκος επαναλαμβάνει ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος συνεχίζει να εργάζεται για να βρεθούν ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ ετοιμάζεται να στείλει και άλλα όπλα στο Κίεβο και την ίδια ώρα καταγγέλλει «επιχείρηση ξένης ανάμιξης» έπειτα από ένα επικριτικό άρθρο του Politico για τον πιο έμπιστο άνθρωπο του Τραμπ στο ρωσο-ουκρανικό, τον Στιβ Γουίτκοφ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ «συνεχίζει να εργάζεται από κοινού με Ουκρανούς και Ρώσους αξιωματούχους για μια διμερή συνάντηση μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι» για «τον τερματισμό του πολέμου», δήλωσε αργά χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) υψηλόβαθμη αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, απαντώντας σε δηλώσεις που έκανε νωρίτερα ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν.

Εάν η συνάντηση μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν πραγματοποιηθεί μέχρι τη Δευτέρα, «πιστεύω ότι για άλλη μία φορά, αυτό θα σημαίνει πως ο Πρόεδρος Πούτιν θα έχει εξαπατήσει τον Πρόεδρο Τραμπ», είπε ο Μακρόν.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει στις 21 Αυγούστου ότι θα γνώριζε περισσότερα «τις επόμενες δύο εβδομάδες» για τις προοπτικές για ειρήνη, προσθέτοντας ότι τότε θα μπορούσε «ίσως να υιοθετήσει μία διαφορετική προσέγγιση».

Ο 79χρονος Ρεπουμπλικάνος, ο οποίος θεωρεί την Ουκρανία και τη Ρωσία εξίσου υπεύθυνες για τη σύγκρουση, δεν έχει αντιδράσει προσωπικά, μέχρι στιγμής, στις ρωσικές επιθέσεις της 28ης Αυγούστου στο Κίεβο, κατά τις οποίες τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν.

«Επιχείρηση ξένης ανάμιξης»

Την ίδια στιγμή, ο Λευκός Οίκος κατήγγειλε «επιχείρηση ξένης ανάμιξης» μετά τη δημοσίευση άρθρου στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Politico, ιδιοκτησίας του γερμανικού ομίλου Axel Springer, το οποίο αναφερόταν στον Στιβ Γουίτκοφ, τον έμπιστο του Ντόναλντ Τραμπ για τα πιο ευαίσθητα διπλωματικά θέματα.

«Αυτό το άρθρο του Politico είναι μία αθέμιτη πρακτική σε όρους δημοσιογραφίας. Ωστόσο, είναι κάτι περισσότερο από αυτό: είναι μια επιχείρηση ξένης ανάμιξης που στοχεύει να βλάψει την κυβέρνηση και έναν από τους πιο αποτελεσματικούς εκπροσώπους της», έγραψε ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς σε ανάρτησή του στo X (πρώην Twitter).

This story from Politico is journalistic malpractice. But it’s more than that: it’s a foreign influence operation meant to hurt the administration and one of our most effective members.



Notice how all of the people attacking Steve are on background? That means it’s two or three… https://t.co/LsPmTpZfqy — JD Vance (@JDVance) August 29, 2025

Στην ίδια πλατφόρμα, ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Τζέιμς Μπλερ κατήγγειλε μία «επιχείρηση ξένης ανάμιξης που πραγματοποιήθηκε μέσω ενός διαδικτυακού μέσου ενημέρωσης υπό γερμανικό έλεγχο», ενώ ο Τέιλορ Μπάντογουιτς, επίσης στενός σύμβουλος του Αμερικανού Προέδρου, περιγράφει το Politico ως «μία μηχανή προπαγάνδας ελεγχόμενη από το εξωτερικό».

Σύμφωνα με το Politico, «η μοναχική προσέγγιση του Γουίτκοφ οδήγησε επανειλημμένα σε λάθη με τη Ρωσία».

«Η απειρία του είναι εμφανής», δηλώνει μία από τις ανώνυμες πηγές του ειδησεογραφικού ιστότοπου για τον 68χρονο επιχειρηματία που έγινε ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ. Ο Γουίτκοφ πραγματοποιεί κυρίως αποστολές διαμεσολάβησης για τη σύγκρουση στη Γάζα και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Στιβ Γουίτκοφ συνάντησε επανειλημμένα τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα.

Η τελευταία του συνάντηση οδήγησε στη σύνοδο κορυφής της 15ης Αυγούστου μεταξύ των Πούτιν και Τραμπ στην Αλάσκα, συνάντηση που δεν κατέληξε σε καμία συγκεκριμένη ανακοίνωση ειρηνευτικού σχεδίου.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος συναντήθηκε στη συνέχεια στην Ουάσινγκτον με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και με ξένους ηγέτες. Τους ανακοίνωσε την ταχεία διοργάνωση μίας συνάντησης μεταξύ των ηγετών της Ρωσίας και της Ουκρανίας, ωστόσο το σχέδιο αυτό κατέρρευσε.

Πιθανή πώληση στην Ουκρανία εξοπλισμού για συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας

Και τέλος, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ενέκρινε την πιθανή πώληση στην Ουκρανία εξοπλισμού για συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, εκτιμώμενης αξίας 179,1 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο χθες Παρασκευή.

Κύριοι ανάδοχοι της σύμβασης θα είναι οι RTX Corp και Lockheed Martin, αναφέρει η ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.