Ο Τραμπ επιβεβαίωσε τον θάνατο του γιού του Μπιν Λάντεν

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε σήμερα τον θάνατο του Χάμζα μπιν Λάντεν, του γιου του Οσάμα μπιν Λάντεν και φημολογούμενου διαδόχου του στην ηγεσία της Αλ Κάιντα, η είδηση του θανάτου του οποίου είχε μεταδοθεί στα τέλη Ιουλίου από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

«Ο Χάμζα μπιν Λάντεν, ο ανώτερος αξιωματούχος της Αλ Κάιντα και γιος του Οσάμα μπιν Λάντεν σκοτώθηκε στη διάρκεια μιας αμερικανικής αντιτρομοκρατικής επιχείρησης στην περιοχή του Αφγανιστάν/Πακιστάν», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

