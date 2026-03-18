Ο Τραμπ έβαλε το πορτρέτο του Ομπάμα στην κορυφή της μεγάλης σκάλας του Λευκού Οίκου

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει άχτι τον Μπαράκ Ομπαμα και το απέδειξε ξανά. Ένα βίντεο που μοιράστηκε στο X ο podcaster Μπένεϊ Τζόνσον προκάλεσε συζήτηση στο διαδίκτυο, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει μετακινήσει το πορτρέτο του πρώην προέδρου Ομπάμα από την παραδοσιακή του θέση στον Λευκό Οίκο και το έβαλε κορυφή της Μεγάλης Σκάλας.

Στο βίντεο, ο Τζόνσον τραβάει πλάνα από το εσωτερικό του Λευκού Οίκου και περιγράφει τη θέση του πορτρέτου ως το «πιο αστείο πράγμα», πριν στρέψει την κάμερα για να δείξει το πορτρέτο του Ομπάμα δεν εκτίθεται πλέον στο Μεγάλο Φουαγιέ του Λευκού Οίκου, όπου παραδοσιακά κρέμονται τα πορτρέτα των πρόσφατων προέδρων αλλά στην κορυφή της σκάλας.

Y’all have to see what Trump has done with the Obama portrait at the White House … pic.twitter.com/pCGcvbGEOd — Benny Johnson (@bennyjohnson) March 17, 2026

Το βίντεο γρήγορα έκανε το γύρο του διαδικτύου στο X, συγκεντρώνοντας πάνω από 2,2 εκατομμύρια προβολές.