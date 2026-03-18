Κόσμος

Ο Τραμπ έβαλε το πορτρέτο του Ομπάμα στην κορυφή της μεγάλης σκάλας του Λευκού Οίκου

«Το πιο αστείο πράγμα» σχολιάζει ο podcaster Μπένεϊ Τζόνσον
Τα πορτρέτα του Ομπάμα και του Τραμπ / AP Photo/Jesse Bedayn

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει άχτι τον Μπαράκ Ομπαμα και το απέδειξε ξανά. Ένα βίντεο που μοιράστηκε στο X ο podcaster Μπένεϊ Τζόνσον προκάλεσε συζήτηση στο διαδίκτυο, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει μετακινήσει το πορτρέτο του πρώην προέδρου Ομπάμα από την παραδοσιακή του θέση στον Λευκό Οίκο και το έβαλε κορυφή της Μεγάλης Σκάλας.

Στο βίντεο, ο Τζόνσον τραβάει πλάνα από το εσωτερικό του Λευκού Οίκου και περιγράφει τη θέση του πορτρέτου ως το «πιο αστείο πράγμα», πριν στρέψει την κάμερα για να δείξει το πορτρέτο του Ομπάμα δεν εκτίθεται πλέον στο Μεγάλο Φουαγιέ του Λευκού Οίκου, όπου παραδοσιακά κρέμονται τα πορτρέτα των πρόσφατων προέδρων αλλά στην κορυφή της σκάλας.

Το βίντεο γρήγορα έκανε το γύρο του διαδικτύου στο X, συγκεντρώνοντας πάνω από 2,2 εκατομμύρια προβολές.

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Σε επιφυλακή ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες και επιχειρήσεις: Σκανάρουν τα συστήματά τους για πιθανές κυβερνοεπιθέσεις λόγω του πολέμου στο Ιράν
Η προειδοποίηση, που εκδόθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το Reuters, απευθυνόταν στους υπεύθυνους ασφάλειας εταιρειών σε ναυτιλία, τράπεζες, μεταφορές, τηλεπικοινωνίες, υγεία και ενέργεια
Κυβερνοεπιθέσεις
Kωδική ονομασία «Πετράδι του Στέμματος»:Τα σενάρια για την κατάληψη του νησιού Χαργκ του Ιράν από τους Αμερικανούς πεζοναύτες
Ένα από τα σενάρια που εξετάζεται είναι το USS Tripoli να μείνει εκτός Περσικού Κόλπου και με τη χρήση την 12 αεροσκαφών Bell Boeing V-22 Osprey να μεταφερθούν κατά κύματα στο νησί οι πεζοναύτες
Η νήσος Χαργκ
