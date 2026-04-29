Ο Τραμπ έβαλε το χέρι του στα οπίσθια της Μελάνια μπροστά στον βασιλιά Κάρολο και την Καμίλα – Το άγγιγμα που σχολιάστηκε

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν παρέλειψε να επιστρατεύσει το γνώριμο χιούμορ του κατά την υποδοχή του βασιλιά Καρόλου και της Καμίλα στον Λευκό Οίκο, σε μια τελετή γεμάτη επισημότητα, ατάκες αλλά και στιγμές αμηχανίας. Ωστόσο, ένα…πικάντικο άγγιγμα στη σύζυγό του Μελάνια Τραμπ κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Κατά τη διάρκεια της λαμπρής υποδοχής του Καρόλου και της Καμίλα, με στρατιωτικές μπάντες και παρουσία αμερικανικών και βρετανικών αγημάτων, ο Τραμπ αναφέρθηκε στη ιδιαίτερη σχέση των δύο χωρών και στη σημασία της βασιλικής επίσκεψης. Ωστόσο, δεν έλειψαν τα προσωπικά σχόλια για τον γάμο του με τη Μελάνια ενώ κάποια στιγμή το χέρι του βρέθηκε στα… οπίσθιά της – με το βρετανικό ζεύγος να στέκεται ακριβώς δίπλα του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε από φωτογράφους και γρήγορα έκανε τον γύρο των social media. Ο Τραμπ ακουμπάει το χέρι του χαμηλά στη μέση της, σε μια χειρονομία που σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως.

Σύμφωνα με τη γλωσσολόγο και ειδικό στη γλώσσα του σώματος Τζούντι Τζέιμς, ο Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα εκδηλωτικός, εναλλάσσοντας φιλικές χειρονομίες προς τον Κάρολο – αγγίζοντας το χέρι ή την πλάτη του – με κινήσεις τρυφερότητας προς τη σύζυγό του, που έμοιαζαν να εκφράζουν υπερηφάνεια και οικειότητα.

Το σχόλιο για τον γάμο του με τη Μελάνια και η μητέρα του που είχε «ψιλοερωτευτεί» τον Κάρολο

Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για τον γάμο των γονιών του, που κράτησε 63 χρόνια, κάνοντας ταυτόχρονα ένα αυτοσαρκαστικό σχόλιο για τη δική του σχέση με τη Μελάνια Τραμπ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήταν παντρεμένοι 63 χρόνια. Και συγγνώμη, αν δεν σας πειράζει, αλλά αυτό είναι ένα ρεκόρ που δεν πρόκειται να φτάσουμε», είπε γελώντας. «Θα τα πάμε καλά, αλλά όχι τόσο καλά».

Την ίδια στιγμή, ο αμερικανός πρόεδρος μοιράστηκε και πιο προσωπικές ιστορίες, αναφερόμενος στη μητέρα του, η οποία είχε γεννηθεί στη Σκωτία.

Όπως είπε, εκείνη ήταν «γοητευμένη» από τη βασιλική οικογένεια και δεν έχανε ποτέ τηλεοπτική τους εμφάνιση, ενώ αποκάλυψε πως είχε «αδυναμία» στον νεαρό τότε Κάρολο.



Ο Τραμπ είπε ότι η μητέρα του «είχε ψιλοερωτευθεί» τον βασιλιά Κάρολο. «Κάθε φορά που η βασίλισσα συμμετείχε σε κάποια τελετή… η μητέρα μου ήταν κολλημένη στην τηλεόραση και έλεγε: “Κοίτα, Ντόναλντ, κοίτα πόσο όμορφο είναι αυτό”», είπε.

«Πραγματικά αγαπούσε την οικογένεια» είπε ακόμη, και συνέχισε: «Αλλά θυμάμαι επίσης ότι έλεγε, πολύ καθαρά, ο Κάρολος είναι τόσο χαριτωμένος… η μητέρα μου είχε ερωτευθεί τον Κάρολο. Μπορείτε να το πιστέψετε;»

Η αναφορά αυτή προκάλεσε εμφανή αμηχανία στον Βρετανό μονάρχη. Σύμφωνα με την ίδια ειδικό, ο Κάρολος μετά το στιγμιαίο ξάφνιασμα, χαμογέλασε αμήχανα.