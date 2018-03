Ο Τραμπ κήρυξε «εμπορικό πόλεμο» σε όλο τον κόσμο! Δασμοί σε χάλυβα και αλουμίνιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ, έχοντας στο πλευρό του από τη μια Αμερικανούς εργάτες και από την άλλη τους υπουργούς Εμπορίου Γουίλμπουρ Ρος και Οικονομικών Στίβεν Μνούτσιν υπέγραψε την απόφαση με την οποία επιβάλλονται δασμοί 25% στον εισαγόμενο χάλυβα και 10% στο εισαγόμενο αλουμίνιο.

Τα μέτρα θα τεθούν σε εφαρμογή «εντός 15 ημερών», με το Μεξικό και τον Καναδά να απαλλάσσονται «προς το παρόν» από το μέτρο. Δεν αποκλείεται να εξαιρεθεί και η Αργεντινή. Ή όποιες άλλες χώρες θέλουν, αφού ως καλός businessman, ο Τραμπ κάλεσε τους ενδιαφερόμενους σε διαπραγματεύσεις για εξαίρεση από τα μέτρα.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος, θα επιτραπεί σε άλλες χώρες να συζητήσουν με την κυβέρνηση «εναλλακτικούς τρόπους» για την αντιμετώπιση της απειλής στην εθνική ασφάλεια που προκαλείται από τις εξαγωγές τους σε χάλυβα και αλουμίνιο στις ΗΠΑ.

Η κίνηση του Τραμπ να εξαιρέσει Μεξικό και Καναδά, δεν είναι τυχαία. Έγινε με προφανή σκοπό να ασκηθεί πίεση στις δύο χώρες προκειμένου να κάνουν περισσότερες παραχωρήσεις στην παράλληλη επαναδιαπραγμάτευση των όρων της συμφωνίας για τη ζώνη ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών της Βόρειας Αμερικής (NAFTA).

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε το πέταμα χάλυβα και αλουμινίου στις ΗΠΑ «μια επίθεση στη χώρα μας». Πρόσθεσε πως η καλύτερη έκβαση για τις εταιρείες είναι να μετακινηθούν στις ΗΠΑ και επέμεινε ότι η εγχώρια παραγωγή είναι αναγκαία για λόγους εθνικής ασφάλειας.

«Αν δεν θέλετε να πληρώσετε δασμούς, φέρτε τα εργοστάσιά σας στις ΗΠΑ», είπε χαρακτηριστικά, ενώ σημείωσε ότι οι στρατιωτικές σχέσεις θα ληφθούν επίσης στα υπόψη για εξαιρέσεις άλλων χωρών από τους δασμούς.

“Presidential Proclamation on Adjusting Imports of Aluminum into the United States”

Άλλες χώρες μπορούν να αιτηθούν για εξαιρέσεις, σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, ωστόσο δεν δόθηκαν ακριβείς λεπτομέρειες για το πότε αυτές θα χορηγηθούν.

Ο Τραμπ απάλλαξε από τους δασμούς χώρες που «μας μεταχειρίζονται δίκαια στο εμπόριο», μια κίνηση, που στόχος της είναι η άσκηση πίεσης στον Καναδά και το Μεξικό να υποχωρήσουν στις ξεχωριστές συνομιλίες που διεξάγονται για την NAFTA.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι «έχει την αίσθηση» ότι θα υπάρχει μια συμφωνία με τον Καναδά και το Μεξικό.

Δεν είναι μόνο η παγκόσμια κοινότητα που έχει ξεσηκωθεί. Ακόμη και ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Πολ Ράιαν αποδοκίμασε με ανακοίνωσή του την απόφαση του Τραμπ.

«Διαφωνώ με αυτή την απόφαση και φοβάμαι τις απρόβλεπτες συνέπειες», τόνισε ο Ράιαν, καλωσορίζοντας την απαλλαγή του Καναδά και του Μεξικού από την επιβολή του μέτρου.

Πρόσθεσε ότι θα συνεχίσει να παροτρύνει τον Λευκό Οίκο να περιορίσει την πολιτική επιβολής δασμών ώστε αυτές να επικεντρώνονται «μόνο σε εκείνες τις χώρες και τις πρακτικές που παραβιάζουν το εμπορικό δίκαιο».

Εντονότατη ήταν η αντίδραση της Κίνας. Ήδη άλλωστε, πριν επισημοποιηθεί η απόφαση του Τραμπ, το Πεκίνο είχε απειλήσει με αντίποινα.

Η Κίνα θεωρεί το μέτρο «εσκεμμένη επίθεση» εναντίον του διεθνούς πολυμερούς συστήματος εμπορίου. «Η κατάχρηση της ρήτρας περί εθνικής ασφάλειας από μέρους των ΗΠΑ αποτελεί εσκεμμένη επίθεση εναντίον του πολυμερούς εμπορικού συστήματος και θα έχει ασφαλώς πολύ σοβαρές συνέπειες στην παγκόσμια εμπορική τάξη», διεμήνυσε το ΥΠΕΞ της Κίνας.

Η Ιαπωνία χαρακτήρισε λυπηρή την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς στην εισαγωγή χάλυβα και αλουμινίου. Το Τόκιο διαμήνυσε ήδη ότι είναι πολύ πιθανό ότι θα καταφέρει πλήγμα στις διμερείς εμπορικές σχέσεις.

Ο Ιάπωνας υπουργός Εξωτερικών Τάρο Κόνο προέβλεψε ότι η κίνηση θα έχει «μεγάλη επίπτωση» στις διμερείς σχέσεις. Προεξόφλησε ότι η απόφαση του Τραμπ θα πλήξει επίσης την παγκόσμια οικονομία, ενώ διεμήνυσε ότι το Τόκιο θα αντιδράσει με τον τρόπο που θα θεωρήσει το ίδιο κατάλληλο, αφού εξετάσει προσεκτικά τις συνέπειες για τις ιαπωνικές βιομηχανίες και ανατρέξει στους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.

Το Τόκιο, διεμήνυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Ιαπωνίας, θα συνεχίσει να ζητά εξαίρεση για τις ιαπωνικές βιομηχανίες του τομέα του μετάλλου.

Ο Γιοσιχίντε Σούγκα σημείωσε ότι οι ιαπωνικές εξαγωγές χάλυβα και αλουμινίου δεν εγείρουν απολύτως καμιά απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Αντίθετα, σημείωσε, έχουν συμβάλει σημαντικά στην απασχόληση και στη βιομηχανική δραστηριότητα.

Η Ευωπαία επίτροπος Εμπορίου Σεσίλια Μάλμστρεμ επανέλαβε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στενός σύμμαχος των ΗΠΑ και ότι η Ουάσινγκτον θα όφειλε να εξαιρέσει τα κράτη-μέλη της από τους δασμούς.

«Η ΕΕ είναι στενός σύμμαχος των ΗΠΑ και συνεχίζουμε να είμαστε της γνώμης ότι η ΕΕ θα όφειλε να εξαιρεθεί από αυτά τα μέτρα. Θα επιδιώξω περισσότερη σαφήνεια για το ζήτημα αυτό τις ημέρες που έρχονται. Αδημονώ να συναντήσω τον USTR (σ.σ. τον αξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης που είναι καθ’ ύλη αρμόδιος για τα ζητήματα που άπτονται του διεθνούς εμπορίου, Ρόμπερτ) Λάιτχαϊζερ στις Βρυξέλλες το Σάββατο για να συζητήσουμε», έγραψε στο twitter.

On tonight’s announcement – the EU is a close ally of the US and we continue to be of the view that the EU should be excluded from these measures. I will seek more clarity on this issue in the days to come. Looking forward to meeting USTR Lighthizer in Brussels on Sat to discuss.

Ο Λάιτχαϊζερ, έχει αναλάβει να χειριστεί τις διαπραγματεύσεις με τα κράτη που θέλουν να εξαιρεθούν, θα συναντηθεί με τη Μάλμστρεμ και με τον Ιάπωνα υπουργό Εμπορίου Χισοσίγκε Σέκο στις Βρυξέλλες το Σάββατο για συνομιλίες όσον αφορά την υπερπροσφορά χάλυβα στην αμερικανική αγορά.

Οι Βρυξέλλες σκοπεύουν να στοχοθετήσουν εμβληματικά αμερικανικά προϊόντα, όπως τα τζιν παντελόνια, οι μοτοσικλέτες Χάρλεϊ ή ακόμη το μπέρμπον, σε περίπτωση που η ΕΕ δεν εξαιρεθεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να καταθέσει παράλληλα, αν η στάση της Ουάσινγκτον δεν αλλάξει, προσφυγή στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, πιθανόν από κοινού με άλλες χώρες.

Τη λύπη της εξέφρασε και η κυβέρνηση της Γαλλίας. Ο Γάλλος υπουργός Οικονομίας Μπρουνό Λεμέρ, τόνισε πως τόσο το Παρίσι, όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποτιμήσουν πλέον τις συνέπειες και θα εξετάσουν το πώς θα αντιδράσουν.

«Ένας εμπορικός πόλεμος δεν έχει παρά μόνο χαμένους», τόνισε ο Λεμέρ σε ανάρτησή του στο Twitter. «Με τους εταίρους μας στην ΕΕ, θα αποτιμήσουμε τις συνέπειες για τις βιομηχανίες μας και θα συμφωνήσουμε για τον προσήκοντα τρόπο να αντιδράσουμε», συμπλήρωσε.

France regrets announcements of @realDonaldTrump on steel & aluminum tariffs.

There are only losers in a trade war.

With our EU partners, we will assess consequences on our industries and agree appropriate response.

— Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) March 8, 2018