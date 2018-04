Ο Τραμπ «σπάει» την σιωπή του για την πορνοστάρ – «Απόλυτη απάτη των μέσων ψεύτικων ειδήσεων»

«Ένα σκίτσο, χρόνια μετά, για έναν άντρα που δεν υπάρχει. Μια απόλυτη απάτη, που μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης ψευδών ειδήσεων για χαζούς (Fake News Media for Fools) (αλλά το γνωρίζουν)!» έγραψε σε tweet.

Αυτή ήταν η πρώτη αναφορά του Τραμπ στην Στόρμι Ντάνιελς, την πρωταγωνίστρια αισθησιακών ταινιών που ισχυρίζεται ότι είχε σεξουαλική σχέση με μαζί του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει παραμείνει σιωπηλός για την υπόθεση αυτή, παρότι είχε δηλώσει σε δημοσιογράφους τον περασμένο μήνα ότι δεν γνώριζε για την πληρωμή στην Ντάνιελς.

Το σκίτσο της Ντάνιελς

A sketch years later about a nonexistent man. A total con job, playing the Fake News Media for Fools (but they know it)! https://t.co/9Is7mHBFda

