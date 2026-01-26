Ο Τραμπ στέλνει τον «τσάρο των συνόρων» Τομ Χόμαν στη Μινεσότα – «Είναι σκληρός και δίκαιος»

Τον «τσάρο» των συνόρων, Τομ Χόμαν στέλνει στη Μινεσότα ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πιέζεται έντονα ακόμη και από Ρεπουμπλικάνους βουλευτές και γερουσιαστές να ερευνήσει πλήρως την δολοφονία του 37χρονου Άλεξ Πρέτι. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Χόμαν θα μεταβεί στην Πολιτεία απόψε και θα αναφέρεται απευθείας στον ίδιο.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ σημείωσε ότι ο Χόμαν, που απόψε (26.01.2026) θα είναι στη Μινεσότα, «δεν έχει εμπλακεί μέχρι τώρα στην περιοχή», αλλά «γνωρίζει και εκτιμά πολλούς από τους ανθρώπους εκεί», προσθέτοντας ότι είναι «σκληρός αλλά δίκαιος».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ίδια ανάρτηση, κάνει λόγο για «μεγάλη έρευνα» σε εξέλιξη σχετικά με υπόθεση κοινωνικής απάτης ύψους άνω των 20 δισ. δολαρίων στη Μινεσότα, την οποία συνέδεσε, εν μέρει, με τις «βίαιες οργανωμένες διαμαρτυρίες» που, όπως είπε, εξελίσσονται στους δρόμους.

Παράλληλα, ανέφερε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης και το Κογκρέσο εξετάζουν την υπόθεση της Δημοκρατικής βουλευτή Ιλχαν Ομαρ, υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται υπό έλεγχο για την οικονομική της κατάσταση.

«Ο χρόνος θα δείξει τα πάντα», κατέληξε στην ανάρτησή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλαμβάνει τις επιχειρήσεις της ICE στη Μινεσότα

Για το θέμα ρωτήθηκε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ η οποία εξήγησε ότι ο Τομ Χόμαν εστάλη από τον πρόεδρο και «θα διαχειρίζεται τις επιχειρήσεις της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των Ηνωμένων Πολιτειών (ICE) στο πεδίο».

Παράλληλα η Λέβιτ ανέφερε ότι ο Τομ Χόμαν θα βρίσκεται σε συντονισμό με τους ερευνητές που εξετάζουν την «μαζική, εκτεταμένη απάτη που είχε ως αποτέλεσμα την κλοπή δισεκατομμυρίων δολαρίων από τους νομοταγείς πολίτες της Μινεσότα».

Να σημειωθεί ότι σήμερα (26.01.2026) ομοσπονδιακός δικαστής θα ακούσει τους δικηγόρους που έχουν ζητήσει να σταματήσουν οι επιχειρήσεις των πρακτόρων της ICE στη Μινεσότα.