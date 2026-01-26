Συμβαίνει τώρα:
Μινεάπολη: Στο εδώλιο η δράση της ICE μετά τις εκτελέσεις της Ρενέ Γκουντ και του νοσηλευτή Άλεξ Πρέτι από πράκτορες

Δικαστής εξετάζει αγωγή της Πολιτείας για τον περιορισμό των επιχειρήσεων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης μετά τους δύο νεκρούς και τις σφοδρές αντιδράσεις
Διαδηλώσεις κατά της ICE στη Μινεάπολη
Διαδηλώσεις κατά της ICE στη Μινεάπολη / REUTERS / Tim Evans

Καζάνι που βράζει η Μινεσότα, όπου πραγματοποιούνται οργισμένες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας μετά το νέο περιστατικό θανάσιμου πυροβολισμού από πράκτορες της ICE, με θύμα τον 37χρονο Αμερικανό Άλεξ Πρέτι.

Ο θάνατος του 37χρονου Άλεξ Πρέτι στη Μινεσότα από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων της ICE ήρθε μόλις 2,5 εβδομάδες μετά την εν ψυχρώ δολοφονία της Ρενέ Γκουντ. Και στις δύο περιπτώσεις, η κυβέρνηση έσπευσε να υιοθετήσει μια εκδοχή των γεγονότων, που παρουσιάζει τα θύματα ως άμεση και θανάσιμη απειλή για τους πράκτορες.

Η Πολιτεία της Μινεσότα κατέθεσε αγωγή κατά του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας μετά τους θανάτους δύο πολιτών – της Ρενέ Γκουντ από πράκτορα της ICE και του Άλεξ Πρέτι από ομοσπονδιακό αξιωματικό – στο πλαίσιο των πρόσφατων επιχειρήσεων μετανάστευσης. Ζητά δικαστική εντολή που θα υποχρεώνει τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να μειώσουν την παρουσία τους, επιτρέποντας παράλληλα τη συνέχιση της εφαρμογής της μεταναστευτικής νομοθεσίας, αλλά υπό αυστηρούς περιορισμούς.

Οι δικηγόροι του υπουργείου Δικαιοσύνης χαρακτήρισαν την προσφυγή «νομικά αβάσιμη», υποστηρίζοντας ότι η Μινεσότα επιχειρεί να αποκτήσει «δικαίωμα βέτο στην ομοσπονδιακή επιβολή του νόμου».

Παράλληλα, λαϊκή οργή έχει προκαλέσει και ο θάνατος του Άλεξ Πρέτι, 37 ετών, ο οποίος σκοτώθηκε από ομοσπονδιακό αξιωματικό αφού δέχθηκε τουλάχιστον δέκα πυροβολισμούς μέσα σε πέντε δευτερόλεπτα. Το περιστατικό έχει πυροδοτήσει διαδηλώσεις και έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση για τη μαζική ανάπτυξη ομοσπονδιακών πρακτόρων στο πλαίσιο της μεταναστευτικής καταστολής.

Ποιος ήταν ο Άλεξ Πρέτι

Ο Πρέτι ήταν Αμερικανός πολίτης, γεννημένος στο Ιλινόι, και μεγάλωσε στο Γκριν Μπέι του Ουισκόνσιν. Ήταν αθλητής, λάτρης της φύσης και είχε συμμετάσχει στη χορωδία αγοριών της πόλης. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Μινεσότα το 2011 και εργάστηκε αρχικά ως ερευνητής επιστήμονας, προτού στραφεί στη νοσηλευτική.

Ο 37χρονος Άλεξ Πρέτι που δολοφονήθηκε στη Μινεάπολη
Ο 37χρονος Άλεξ Πρέτι που δολοφονήθηκε στη Μινεάπολη / U.S. Department of Veterans Affairs / Handout via REUTERS

Τα τελευταία χρόνια εργαζόταν ως νοσηλευτής σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Νοσοκομείο Βετεράνων της Μινεάπολης. Η οικογένειά του τον περιγράφει ως άνθρωπο με βαθιά ενσυναίσθηση και έντονη κοινωνική ευαισθησία.

Όπως και στην περίπτωση της Ρενέ Γκουντ, δικαστικά έγγραφα δείχνουν ότι ο Πρέτι δεν είχε ποινικό μητρώο. Σύμφωνα με συγγενείς του, η μοναδική του επαφή με τις αρχές περιοριζόταν σε ορισμένες τροχαίες παραβάσεις.

Ο Πρέτι κατείχε νόμιμα πιστόλι και είχε άδεια κρυφής οπλοφορίας στη Μινεσότα – κάτι που δεν είναι ασυνήθιστο στην Πολιτεία. Ωστόσο, η οικογένειά του και η πρώην σύζυγός του δήλωσαν ότι δεν τον είχαν δει ποτέ να φέρει όπλο, ενώ τον περιέγραψαν ως μη βίαιο, παρά τη συμμετοχή του σε διαδηλώσεις, όπως εκείνες μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ το 2020.

Ο Άλεξ Πρέτι νεκρός σε δρόμο της Μινεάπολις
Ο Άλεξ Πρέτι νεκρός σε δρόμο της Μινεάπολις / REUTERS

Γείτονες και φίλοι περιέγραψαν τον Άλεξ Πρέτι ως ήσυχο και καλοσυνάτο άνθρωπο.

Ο πατέρας του, Μάικλ Πρέτι, δήλωσε ότι ο γιος του «νοιαζόταν βαθιά για τους ανθρώπους και ήταν πολύ αναστατωμένος με όσα συνέβαιναν στη Μινεάπολη και γενικότερα στις ΗΠΑ σε σχέση με την ICE». Όπως είπε, ο Άλεξ θεωρούσε τις διαδηλώσεις έναν τρόπο να εκφράσει την αλληλεγγύη και την αγωνία του για τους άλλους.

Είχε συμμετάσχει σε κινητοποιήσεις μετά τον θάνατο της Ρενέ Γκουντ, η οποία σκοτώθηκε νωρίτερα τον Ιανουάριο από πράκτορα της ICE, σε μικρή απόσταση από το σημείο όπου θα έπεφτε νεκρός και ο ίδιος.

Η Ρενέ Γκουντ που δολοφονήθηκε από πράκτορα της ICE
Η Ρενέ Γκουντ που δολοφονήθηκε από πράκτορα της ICE / REUTERS / Shannon Stapleton

Ο θάνατός του, μαζί με εκείνον της Ρενέ Γκουντ, έχει μετατραπεί σε σημείο αναφοράς για την ένταση που επικρατεί στη Μινεσότα γύρω από τον ρόλο της ICE και την ομοσπονδιακή παρουσία στις πόλεις.

Τραμπ για δολοφονία στη Μινεάπολη: Ο 37χρονος είχε «ένα πολύ επικίνδυνο όπλο»

Ο πρόεδρος Τραμπ αρνήθηκε να πει αν ο ομοσπονδιακός αξιωματικός που πυροβόλησε θανάσιμα τον Άλεξ Πρέτι αυτό το Σαββατοκύριακο, στη Μινεάπολη, ενήργησε σωστά και δήλωσε ότι η κυβέρνηση εξετάζει το περιστατικό.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη στη Wall Street Journal την Κυριακή, ο Τραμπ δεν απάντησε άμεσα όταν ρωτήθηκε δύο φορές αν ο αξιωματικός που πυροβόλησε τον Άλεξ Πρέτι έκανε το σωστό. Όταν πιέστηκε περισσότερο, ο πρόεδρος είπε: «Το εξετάζουμε, τα επανεξετάζουμε όλα και θα καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα». Αξιωματούχοι της κυβέρνησης έχουν δημόσια υπερασπιστεί τον αξιωματικό.

Ο αμερικανός πρόεδρος επέκρινε τον Πρέτι – τον 37χρονο που σκοτώθηκε από ομοσπονδιακό πράκτορα της Συνοριοφυλακής το πρωί του Σαββάτου σε δρόμο της Μινεάπολης – επειδή, όπως λέει, «έφερε όπλο κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας».

«Δεν μου αρέσουν καθόλου οι πυροβολισμοί. Δεν μου αρέσει αυτό», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Αλλά δεν μου αρέσει και όταν κάποιος πηγαίνει σε μια διαμαρτυρία κρατώντας ένα πολύ ισχυρό, πλήρως γεμάτο όπλο με δύο γεμιστήρες γεμάτους σφαίρες. Αυτό επίσης δεν δείχνει καλά». Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δήλωσε ότι ο Πρέτι έφερε ένα ημιαυτόματο πιστόλι 9 χιλιοστών.

Ο Τραμπ άφησε, επίσης, να εννοηθεί ότι θα μπορούσε τελικά να αποσύρει τους αξιωματούχους επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας από την περιοχή της Μινεάπολης. «Κάποια στιγμή θα φύγουμε. Έχουμε κάνει, έχουν κάνει, μια καταπληκτική δουλειά», είπε. Δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα για το πότε θα μπορούσαν να αποχωρήσουν οι πράκτορες. Όταν ρωτήθηκε αν οι πράκτορες θα φύγουν σύντομα, επαίνεσε όσα έχει ήδη κάνει η κυβέρνηση στη Μινεσότα και είπε: «Θα αφήσουμε μια διαφορετική ομάδα ανθρώπων εκεί για την οικονομική απάτη».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει επικαλεστεί ένα εκτεταμένο σκάνδαλο απάτης με επιδόματα πρόνοιας στην πολιτεία ως αιτιολόγηση για την ενίσχυση της μεταναστευτικής επιβολής. «Είναι η μεγαλύτερη απάτη που έχει δει κανείς», είπε ο Τραμπ στη συνέντευξη. «Στην πραγματικότητα πιστεύουμε ότι η Καλιφόρνια θα είναι πολύ μεγαλύτερη».

Ο Πρέτι, νοσηλευτής σε μονάδα εντατικής θεραπείας, βιντεοσκοπούσε πράκτορες της Συνοριοφυλακής σε δρόμο της Μινεάπολης όταν πυροβολήθηκε. Πέθανε επί τόπου.

Μετά τον πυροβολισμό, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας ισχυρίστηκε ότι ο Πρέτι «αντιστάθηκε βίαια» στην αφοπλιστική προσπάθεια μέχρι που οι αξιωματικοί έριξαν «αμυντικά πυρά». Ωστόσο, πλάνα από παρευρισκόμενους που εξέτασε η Wall Street Journal έρχονται σε αντίθεση με αυτή την εκδοχή των γεγονότων. Το υλικό φαίνεται να δείχνει έναν ομοσπονδιακό αξιωματικό να τραβά το πιστόλι από τον Πρέτι. Λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο αργότερα, ένας πράκτορας πυροβολεί αρκετές φορές.

Η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) έχει εντείνει τις απελάσεις σε μεγάλες πόλεις σε όλη τη χώρα, και η κυβέρνηση έχει στείλει ομοσπονδιακούς αξιωματικούς στη Μινεσότα παρά τις αντιρρήσεις πολιτειακών και τοπικών αρχών. 

Οι σύμβουλοι του Τραμπ συζητούν εδώ και εβδομάδες τις επιθετικές πολιτικές απελάσεων της κυβέρνησης, και ο πυροβολισμός του Σαββάτου έδωσε νέα αίσθηση επείγοντος σε αυτές τις συζητήσεις. Ορισμένοι από τους βοηθούς του προέδρου έχουν αρχίσει να βλέπουν την ολοένα και πιο ασταθή κατάσταση στη Μινεάπολη ως πολιτικό βάρος, ακόμη κι αν ο Λευκός Οίκος έχει δημόσια εντείνει τις επιχειρήσεις του στην πόλη, σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους. Η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, έχει δεχθεί επανειλημμένες κλήσεις από αξιωματούχους της Μινεσότα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Στο μεταξύ, οι διαδηλώσεις συνεχίστηκαν την Κυριακή (25.01.2026) στη Μινεάπολη και σε άλλες πόλεις των ΗΠΑ για τον θανατηφόρο πυροβολισμό του 37χρονου.

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλζ, δήλωσε ότι η Αμερική βρίσκεται σε ένα «σημείο καμπής» και επανέλαβε τις εκκλήσεις προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να αποσύρει τους ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης από την πόλη.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, κάλεσε τον κυβερνήτη να «παραδώσει όλους τους εγκληματίες παράνομους αλλοδαπούς» που κρατούνται σε πολιτειακές φυλακές για απέλαση.

Ομπάμα και Κλίντον καλούν τους Αμερικανούς να ξεσηκωθούν ενάντια στη βία του Τραμπ

