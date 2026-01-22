Ο Τραμπ στη σκηνή του Νταβός με μεγάλη μελανιά στο αριστερό του χέρι προκαλεί νέο γύρο φημών για την υγεία του

Εβδομάδες αφότου απέδωσε τις μελανιές στα χέρια του στη μεγάλη δόση ασπιρίνης που παίρνει, ο Ντόναλντ Τραμπ εντοπίστηκε με μία μεγάλη μελανιά στο χέρι του στο Νταβός της Ελβετίας και αναζωπύρωσαν τα ερωτήματα γύρω από την κατάσταση της υγείας του.

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, φωτογράφοι εντόπισαν μία μαύρη μελανιά στο αριστερό χέρι του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο αμερικανός πρόεδρος έχει προηγουμένως φωτογραφηθεί με μελανιά και στην πίσω πλευρά του δεξιού χεριού του.



Από την επανεκλογή του πριν από σχεδόν έναν χρόνο, η υγεία του Τραμπ έχει αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης, από την υπνηλία έως τις μελανιές στα χέρια του. Ο προσωπικός γιατρός του, Σον Μπαρμπαμπέλα, δήλωσε ότι ο Τραμπ παίρνει περίπου 325mg ασπιρίνης ημερησίως για να προλάβει έμφραγμα ή εγκεφαλικό. Η συνήθης δόση είναι περίπου 100mg.

«Λένε ότι η ασπιρίνη είναι καλή για τη ρευστοποίηση του αίματος, και δεν θέλω πηχτό αίμα να ρέει στην καρδιά μου. Θέλω καλό, αραιό αίμα να ρέει στην καρδιά μου. Βγάζει νόημα; Προτιμούν να παίρνω τη μικρότερη δόση, αλλά παίρνω τη μεγαλύτερη και το κάνω χρόνια, και όντως προκαλεί μελανιές», είχε πει ο Τραμπ στην Wall Street Journal.

Ο Λευκός Οίκος έχει συνδέσει τις μελανιές με τις «συχνές χειραψίες».

Ο Τραμπ είναι ο γηραιότερος πρόεδρος των ΗΠΑ. Ο ίδιος έχει υπερηφανευτεί πολλάκις για την υγεία του για χρόνια, ενώ έχει δηλώσει ότι είναι «υγιέστερος από τον Ομπάμα», ο οποίος είναι 15 χρόνια νεότερος.

Νωρίτερα φέτος, ο γιατρός του Λευκού Οίκου Σον Μπαρμπαμπέλα δημοσίευσε ένα υπόμνημα για την υγεία του Τραμπ, καταλήγοντας ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.