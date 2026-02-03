Κόσμος

Ο Τραμπ τερμάτισε το shutdown: Υπέγραψε το νομοσχέδιο που βάζει τέλος στη δημοσιονομική παράλυση

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για «μεγάλη νίκη για τον αμερικανικό λαό»
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ μόλις έχει υπογράψει το νομοσχέδιο για τον τερματισμό της μερικής διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ μόλις έχει υπογράψει το νομοσχέδιο για τον τερματισμό της μερικής διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης / REUTERS / Φωτογραφία Evelyn Hockstein

Την υπογραφή του νομοσχέδιο που λήγει το shutdown, την τριήμερη δημοσιονομική παράλυση του ομοσπονδιακού κράτους, έβαλε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (04.02.2026, ώρα Ελλάδας).

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για «μεγάλη νίκη για τον αμερικανικό λαό» στην ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο, υπογράφοντας το νομοσχέδιο, που υπερψηφίστηκε νωρίτερα στη Βουλή των Αντιπροσώπων και έθεσε τέρμα στο shutdown.

Το νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό εγκρίθηκε με 217 ψήφους υπέρ (συμπεριλαμβανομένων 21 Δημοκρατικών βουλευτών) έναντι 214 κατά (συμπεριλαμβανομένων 21 Ρεπουμπλικάνων βουλευτών).

 

Τερματίστηκε έτσι το shutdown πιο ίσχυε από τις 31 Ιανουαρίου, με φόντο την αντιπαράθεση Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών σχετικά με τη χρηματοδότηση της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) εξαιτίας των επιχειρήσεών της στη Μινεάπολη.

