Ο Τραμπ τερμάτισε το shutdown: Υπέγραψε το νομοσχέδιο που βάζει τέλος στη δημοσιονομική παράλυση

Την υπογραφή του νομοσχέδιο που λήγει το shutdown, την τριήμερη δημοσιονομική παράλυση του ομοσπονδιακού κράτους, έβαλε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (04.02.2026, ώρα Ελλάδας).

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για «μεγάλη νίκη για τον αμερικανικό λαό» στην ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο, υπογράφοντας το νομοσχέδιο, που υπερψηφίστηκε νωρίτερα στη Βουλή των Αντιπροσώπων και έθεσε τέρμα στο shutdown.

Το νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό εγκρίθηκε με 217 ψήφους υπέρ (συμπεριλαμβανομένων 21 Δημοκρατικών βουλευτών) έναντι 214 κατά (συμπεριλαμβανομένων 21 Ρεπουμπλικάνων βουλευτών).

Shutdown: Donald Trump promulgue un texte mettant fin à la paralysie budgétaire de l’administration américaine #BFM2 pic.twitter.com/tip0L2OJmG — BFM (@BFMTV) February 3, 2026

Τερματίστηκε έτσι το shutdown πιο ίσχυε από τις 31 Ιανουαρίου, με φόντο την αντιπαράθεση Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών σχετικά με τη χρηματοδότηση της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) εξαιτίας των επιχειρήσεών της στη Μινεάπολη.