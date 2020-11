Ο Τραμπ το χαβά του: Κέρδισα τις εκλογές – «Έπνιξε» ξανά τον… πόνο του στο γκολφ

Τι είχες Ντόναλντ, τι είχα πάντα. Είπε, ξείπε και σε νέο μπαράζ από tweets τα «μαύρα μεσάνυχτα» (ώρα Ουάσιγκτον) ο Ντόναλντ Τραμπ «αποφάσισε» (ξανά) ότι εκείνος κέρδισε τις εκλογές.

«Εγώ κέρδισα τις εκλογές» έγραψε, με κεφαλαία γράμματα για άλλη μια φορά, ο Ντόναλντ Τραμπ σε ακόμη ένα tweet του για τις αμερικανικές εκλογές. Ένα tweet λίγες ώρες μετά από εκείνα με τα οποία πρώτα παραδέχτηκε την ήττα του και μετά την πήρε πίσω. Την παραδοχή φυσικά…

Στο tweet όπου επιμένει ότι εκείνος κέρδισε τις εκλογές, το twitter έχει σπεύσει να… βάλει την επισήμανση πως οι εκλογές στις ΗΠΑ έχουν κριθεί διαφορετικά!

Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ επέμεινε να μιλά για νοθεία τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, που ανέδειξαν νικητή τον αντίπαλό του Τζο Μπάιντεν, αποτέλεσμα που ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορεί να «χωνέψει» ούτε καν να αποδεχτεί.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε να «πνίξει» ξανά τον πόνο του παίζοντας γκολφ σε ένα από τα γήπεδά του στη Βιρτζίνια. Και όταν επέστρεψε στον Λευκό Οίκο αποφάσισε να… tweet-αρει ξανά για το πως του έκλεψαν τις εκλογές.

«Γιατί τα media των fake news συνεχώς υποστηρίζουν ότι ο Τζο Μπάιντεν θα κερδίσει την προεδρία, μην επιτρέποντας στην πλευρά μας να δείξει, για το οποίο προετοιμαζόμαστε, πόσο άσχημα παραβιάστηκε το σπουδαίο Σύνταγμά μας στις φετινές εκλογές. Δέχτηκε επίθεση ίσως όσο ποτέ άλλοτε! Από μεγάλο αριθμό παρατηρητών που τους πέταξαν έξω από αίθουσες όπου καταμετρούνταν οι ψήφοι σε πολλές πολιτείες, από εκατομμύρια ψήφων που «αλλάχθηκαν» από τους Δημοκράτες, μόνο για τους Δημοκράτες» έγραψε σε ένα μπαράζ από μηνύματα ο Ντόναλντ Τραμπ.

Για άλλη μια φορά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε λόγο για ψήφους μετά τις εκλογές (σ.σ. εννοεί τις επιστολικές), εξαπέλυσε πυρά στην εταιρία Dominion και καταλήγει γράφοντας πως «εκείνοι που διαφυλάττουν το Σύνταγμά μας, δεν μπορούν να επιτρέψουν σε ψεύτικα αποτελέσματα από τις επιστολικές ψήφους να ισχύσουν. Ο κόσμος βλέπει»!

Why does the Fake News Media continuously assume that Joe Biden will ascend to the Presidency, not even allowing our side to show, which we are just getting ready to do, how badly shattered and violated our great Constitution has been in the 2020 Election. It was attacked,..