Ο Τραμπ βάζει μπλόκο σε ξένους φοιτητές να σπουδάσουν στο Χάρβαρντ – «Παράνομη ενέργεια» απαντά το πανεπιστήμιο

Η κυβέρνηση του Ντόναντ Τραμπ ακύρωσε σήμερα Πέμπτη (22.05.2025) τη δυνατότητα του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ να εγγράφει ξένους φοιτητές, σηματοδοτώντας μια απίστευτη κλιμάκωση στη συνεχιζόμενη αντιπαράθεση μεταξύ του Λευκού Οίκου και του πανεπιστημίου.

«Το Χάρβαρντ δεν μπορεί πλέον να εγγράψει ξένους φοιτητές και οι υπάρχοντες ξένοι φοιτητές πρέπει να μετεγγραφούν ή να χάσουν το νομικό τους καθεστώς», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ- ρίχνοντας με αυτό τον τρόπο λάδι στην υπάρχουσα προστριβή του πανεπιστημίου με τον Τραμπ.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας ανακοίνωσε την ενέργεια αυτή, λέγοντας ότι το Χάρβαρντ δημιούργησε ένα μη ασφαλές περιβάλλον στην πανεπιστημιούπολη επιτρέποντας σε «αντιαμερικανούς, φιλοτρομοκρατικούς ταραξίες» να επιτίθενται σε Εβραίους φοιτητές στην πανεπιστημιούπολη.

Κατηγόρησε επίσης το Χάρβαρντ για συντονισμό με το κινεζικό κομμουνιστικό κόμμα, λέγοντας ότι φιλοξένησε και εκπαίδευσε μέλη μιας κινεζικής παραστρατιωτικής ομάδας μόλις το 2024.

Η υπουργός Κρίστι Νόεμ έδωσε εντολή να τερματιστεί η πιστοποίηση του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ για το Πρόγραμμα Φοιτητών και Επισκεπτών Ανταλλαγής (SEVP).

This administration is holding Harvard accountable for fostering violence, antisemitism, and coordinating with the Chinese Communist Party on its campus.



It is a privilege, not a right, for universities to enroll foreign students and benefit from their higher tuition payments… pic.twitter.com/12hJWd1J86