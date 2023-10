Απίστευτα δύσκολο είναι για τις αρχές του Μέιν στις ΗΠΑ να εντοπίσουν τον δράστη του μακελειού με 18 νεκρούς και 13 τραυματίες. Οι κάτοικοι του Λούιστον και του Λίσμπον είναι όλοι σε lockdown. Η Λιούιστον έχει μετατραπεί σε πόλη φάντασμα, με τα σχολεία και τα καταστήματα να παραμένουν κλειστά, ενώ ο χώρος στάθμευσης στο λύκειο της πόλης είναι γεμάτος πάνοπλους αστυνομικούς. Σχεδόν κανένα αυτοκίνητο δεν βρισκόταν στους δρόμους χθες και μόνο λίγοι άνθρωποι είχαν βγει από τα σπίτια τους.

Ειδικοί πράκτορες έχουν μεταβεί στην περιοχή και αναζητούν τον Ρόμπερτ Καρντ, έναν άνδρα με στρατιωτική εκπαίδευση. Πράκτορες του FBI και αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες σε πολλά σπίτια, ανάμεσά τους και το πατρικό σπίτι του 40χρονου Καρντ, στη γειτονική πόλη Μπόουντιν.

Η αστυνομία περικύκλωσε το σπίτι για περισσότερες από δύο ώρες, με έναν πράκτορα του FBI να ζητεί από ένα μεγάφωνο από τους ενοίκους του να “βγουν με τα χέρια ψηλά”. Ωστόσο κανείς δεν βρισκόταν μέσα.

Ειδικός αναλυτής μιλώντας στο CNN είπε ότι άνθρωποι σαν κι αυτόν έχουν βαρύ οπλισμό αλλά και γνώση των στρατιωτικών τακτικών, κυρίως το πώς να περάσουν απαρατήρητο. Ο Καρντ είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής πυροβόλων όπλων και ειδικός στην προμήθεια πετρελαίου στην εφεδρεία του στρατού.

Ο 40χρονος δεν έζησε ποτέ μάχη, αλλά είχε εκτεταμένη εκπαίδευση, είναι ένας ικανός σκοπευτής, μάλιστα ήταν ο καλύτερος στη μονάδα του.

Πράκτορες του FBI σαρώνουν περιοχές στην ύπαιθρο καθώς ο Καρντ είναι εξοικειωμένος.

Οι απόψεις διίστανται για την κατάσταση της ψυχικής του υγείας. Άλλοι λένε ότι όσο ήταν στον στρατό άκουγε φωνές και πέρασε μερικές εβδομάδες σε νοσοκομείο φέτος το καλοκαίρι. Ωστόσο, ένας συγγενής του και δύο πρώην συνάδελφοί του στον στρατό δήλωσαν στο CNN ότι δεν γνώριζαν ότι είχε μακροχρόνιο ιστορικό προβλημάτων ψυχικής υγείας.

Ο 40χρονος Ρόμπερτ Καρντ υπηρέτησε στο εκπαιδευτικό κέντρο Camp Smith στη Νέα Υόρκη.

