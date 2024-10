«Ο τυφώνας Mίλτον από το διάστημα μοιάζει με νεκροκεφαλή»: «Πανικός» στα social media με τη δορυφορική φωτογραφία

Μία δορυφορική εικόνα του τυφώνα Μίλτον που χτύπησε ανελέητα τη Φλόριντα, έχει προκαλέσει πανικό στα social media.

Όπως φαίνεται στην φωτογραφία, ο τυφώνας Μίλτον λίγο πριν φτάσει στη Φλόριντα την Τετάρτη (09.10.2024), πήρε το σχήμα ενός κρανίου.

Ο Στου Όστρο, μετεωρολόγος στο Weather Channel, δημοσίευσε στο Χ (πρώην Twitter) την φωτογραφία, βάζοντας δίπλα μία παρόμοια εικόνα από τον τυφώνα Μάθιου το 2016.

«Το αληθινό κρανίο του Μάθιου το 2016 και του Μίλτον απόψε. Και οι δύο ξεκινάνε από το γράμμα “Μ”. Ενδιαφέρον ότι οι έντονοι τυφώνες μπορούν να ευνοήσουν την ύπαρξη αυτής της δομής», έγραψε.

The original skull face with #Matthew in 2016, and #Milton tonight



Both are “M” storms



Interesting that intense hurricanes can be conducive to having that structure pic.twitter.com/URkLv3rPet