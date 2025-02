Ο «τυφώνας» Έλον Μασκ, το πραξικόπημα στην «καρδιά» των ΗΠΑ και οι ευλογίες του Ντόναλντ Τραμπ – Μία επικίνδυνη ιστορία

Πρόκειται για κάτι πρωτοφανές στην ιστορία των ΗΠΑ, ίσως και των δυτικών δημοκρατιών: Ο Έλον Μασκ, με στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ, αποσταθεροποιεί τη λειτουργία του αμερικανικού ομοσπονδιακού κράτους, χωρίς να έχει εκλεγεί, χωρίς υπουργικό χαρτοφυλάκιο και χωρίς καμία επί της ουσίας εποπτεία άλλη εκτός από εκείνη του Αμερικανού προέδρο.

«Κάνει καλή δουλειά», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, ερωτηθείς χθες το βράδυ για τον ρόλο του Έλον Μασκ, του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, ιδιοκτήτη των Tesla, SpaceX και X, και πλέον της νεοσύστατης υπηρεσίας (ή υπουργείο) Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE). Μόνος στόχος αυτής, η περικοπή των δαπανών του ομοσπονδιακού κράτους ώστε να γίνει πιο αποτελεσματικό.

Από τις πρώτες κινήσεις: Το κλείσιμο της Αμερικανικής Υπηρεσίας Διεθνούς Ανάπτυξης (USAID). Μία «έξυπνη απόφαση του Έλον Μασκ», που χαιρέτισε ο Ρώσος πρώην πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ, νυν αντιπρόεδρος του συμβουλίου ασφαλείας της Ρωσίας.

Χθες Κυριακή (02.02.25) ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο κατηγόρησε τη USAID μέσω ανάρτησής του στο Χ, στην οποία ανέφερε ότι η Υπηρεσία αυτή «είναι εγκληματική οργάνωση», με ετήσιο προϋπολογισμό 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων. «Την κλείνουμε», είπε. «Το έχω συζητήσει λεπτομερώς (με τον Ντόναλντ Τραμπ) και συμφωνεί να την κλείσουμε».

USAID is a criminal organization.



Time for it to die. https://t.co/sWYy6fyt1k