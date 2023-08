Ο τυφώνας Ιντάλια πλησιάζει απειλητικά τη Φλόριντα. Εντολή εκκένωσης των δυτικών παραλίων, έδωσαν οι αρχές της αμερικανικής Πολιτείας.

Καθώς ο τυφώνας Ιντάλια αναμένεται να ενισχυθεί και να αποδειχθεί «εξαιρετικά επικίνδυνος» όταν θα φτάσει στη Φλόριντα, τα ξημερώματα της Τετάρτης, 30 Αυγούστου, οι αρχές διέταξαν όσους κατοικούν στα δυτικά παράλια αυτής της πολιτείας των ΗΠΑ, να εκκενώσουν άμεσα την περιοχή.

«Εάν σας πουν να φύγετε, πρέπει να το κάνετε αμέσως», είπε ο κυβερνήτης της Πολιτείας της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, τονίζοντας ότι ο τυφώνας αυτός θα είναι «μεγάλος».

Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρων Τυφώνων (NHC), η τροπική καταιγίδα Ιντάλια ενισχύθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας και μετατράπηκε σε τυφώνα. Αναμένεται ότι όταν θα φτάσει στη Φλόριντα θα είναι κατηγορίας τουλάχιστον 3 στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμπσον. Αυτοί οι αποκαλούμενοι «μεγάλοι» τυφώνες μπορεί να προκαλέσουν «καταστροφικές» ζημιές, προειδοποίησε το NHC.

Στο Σταϊνχάτσι, μια κωμόπολη 1.000 κατοίκων στη βορειοδυτική Φλόριντα, ο Ρόμπερτ Μπράιαντ προετοιμαζόταν να φύγει μαζί με τους γονείς του, τις δύο γάτες τους και τον σκύλο τους. Προορισμός του, το σπίτι της γιαγιάς στο Μέλροουζ, 150 χιλιόμετρα ανατολικότερα. «Είμαστε πάνω στη θάλασσα, επομένως θα πληγούμε περισσότερο», εξήγησε ο 18χρονος, το σπίτι του οποίου βρίσκεται πάνω στην εκβολή ενός ποταμού. «Ελπίζω ότι ο άνεμος δεν θα είναι πολύ ισχυρός και θα περάσει, όμως πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για το χειρότερο», πρόσθεσε.

Οι μετεωρολόγοι εκφράζουν φόβους για πλημμύρες στη Φλόριντα, τη νότια Τζόρτζια και ορισμένες περιοχές της Νότιας Καρολίνας.

Την ώρα που δόθηκε στη δημοσιότητα το τελευταίο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων του NHC, η Ιντάλια βρισκόταν σε απόσταση 440 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της Τάμπα και συνοδευόταν από ανέμους 140 χλμ./ώρα. Η καταιγίδα πέρασε νωρίτερα από την Κούβα, όπου σημειώθηκαν πλημμύρες κυρίως στην Αβάνα. Η ίδια περιοχή χτυπήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022 από τον τυφώνα Ίαν (κατηγορίας 3), που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον δύο άνθρωποι στην Κούβα.

Η Ιντάλια θα περάσει στη συνέχεια από τον Κόλπο του Μεξικού που πλήττεται αυτήν την περίοδο από ένα «κύμα θαλάσσιου καύσωνα», ένα καιρικό φαινόμενο που ενισχύει τους τυφώνες, σύμφωνα με τους ερευνητές. Η θερμοκρασία στην επιφάνεια του νερού φτάνει τους 31°C.

