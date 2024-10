Ο τυφώνας Μίλτον απειλεί τη Φλόριντα: Φέρνει την ισχυρότερη καταιγίδα των τελευταίων 100 χρόνων

Αντιμέτωπη με την ισχυρότερη καταιγίδα που έχει επηρεάσει τον Κόλπο Τάμπα τα τελευταία 100 χρόνια βρίσκεται η Φλόριντα εξαιτίας του τυφώνα Μίλτον που σε λίγες ώρες θα χτυπήσει την περιοχή.

Ο τυφώνας Μίλτον φέρνει την Φλόριντα σε κατάσταση συναγερμού με τον κίνδυνο να είναι μεγάλος και οι εκκλήσεις για εκκένωση της περιοχής να μην έχουν τέλος.

Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού για τον τυφώνα Milton, ο οποίος αναμένεται να αναβαθμιστεί εκ νέου στην κατηγορία 5 πριν φθάσει στην ξηρά, επηρεάζοντας εκατοντάδες χιλιόμετρα ακτογραμμής και τους κατοίκους να έχουν τρομοκρατηθεί.

Εχει δοθεί εντολή για εκκένωση της περιοχής από πάνω από ένα εκατομμύριο κατοίκους στις κομητείες της δυτικής ακτής της Φλόριντα. Η ασυνήθιστη διαδρομή και η ταχεία ενίσχυση του Milton εγείρουν ανησυχίες για τις επιπτώσεις της καταιγίδας.

Αμέσως μετά την εντολή για εκκένωση των περιοχών που απειλεί ο τυφώνας Μίλτον υπήρξε μεγάλο κυκλοφοριακό κομφούζιο προκειμένου οι κάτοικοι να απομακρυνθούν.

«Ενώ αναμένονται διακυμάνσεις στην ένταση, ο Μίλτον προβλέπεται να παραμείνει ένας εξαιρετικά επικίνδυνος τυφώνας από την ξηρά στη Φλόριντα», ανέφερε το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων.

Police in Gulfport, Florida are driving around playing a recording that tells people to evacuate ahead of Hurricane Milton.

All the debris you see is still here from Hurricane Helene. pic.twitter.com/LJje6B0Tgh — Brian Entin (@BrianEntin) October 8, 2024

Την ίδια ώρα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στον κόλπο της Τάμπα περιέγραψε τον Μίλτον ως «μια ιστορική καταιγίδα για τη δυτική ακτή της Φλόριντα» που θα μπορούσε να αποδειχθεί η χειρότερη καταιγίδα που έχει επηρεάσει τον Κόλπο Τάμπα τα τελευταία 100 χρόνια.

Με σάκους άμμου οι κάτοικοι της Φλόριντα προσπαθούν να προστατεύσουν τις περιουσίες τους. Ο κυβερνήτης της περιοχής Ρον ντε Σάντις εξέδωσε εντολές έκτακτης ανάγκης για τις 51 κομητείες, των οποίων οι κάτοικοι, είπε, θα πρέπει να προετοιμαστούν για διακοπές ρεύματος, να εφοδιαστούν με αρκετό φαγητό και νερό για να διαρκέσουν μια εβδομάδα και να είναι έτοιμοι να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εάν χρειαστεί.

Bumper-to-bumper traffic at the Florida Georgia Line as people head north escape hurricane Milton @ryanhallyall pic.twitter.com/VKNN27HIg5 — Caleb Beacham (@CB_StormChasing) October 8, 2024

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία πάνω περισσότερες από 1.500 πτήσεις έχουν ακυρωθεί στις ΗΠΑ για την Τετάρτη ενόψει του χτυπήματος τυφώνα στη Φλόριντα.

🇺🇸 The latest NHC cone indicates that Hurricane Milton is centered in the Tampa Bay-Sarasota, Florida area. It is now intensifying, with sustained winds reaching 150 mph #USA #MILTON#MiltonFlorida #hurricaneMiltom#Florida #Hurricane pic.twitter.com/EJD28ZPs2m — Oscar Gomez (@OscarGomez369) October 8, 2024

Πέρα από τις ακυρώσεις πτήσεων περισσότερες από 450 αναμένεται να καθυστερήσουν την Τετάρτη. Σχεδόν όλες οι πτήσεις από το Ορλάντο, την Τάμπα, τη Σαρασότα και το Φορτ Μάγιερς έχουν ακυρωθεί.

Οι καταστροφές στη Φλόριντα από τον τυφώνα Milton προβλέπεται ήδη ότι θα ξεπεράσουν τα 1 δισ. δολάρια, σύμφωνα με αξιωματούχο της NOAA (Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας).

Στο μεταξύ έκκληση στους κατοίκους της Φλόριντα να απομακρυνθούν από διάφορες περιοχές της Πολιτείας έκανε ο Τζο Μπάιντεν λίγες ώρες πριν φτάνει εκεί ο τυφώνας Μίλτον.

Officials are urging residents along Florida’s Gulf Coast to evacuate ahead of Hurricane Milton, with the Tampa mayor saying, “If you choose to stay in one of those evacuation areas, you’re going to die.”⁣ pic.twitter.com/NTg683IJRH — AccuWeather (@accuweather) October 8, 2024

Ο Τζο Μπάιντεν χρησιμοποίησε δραματικούς τόνους για τον τυφώνα Μίλτον λέγοντας στους κατοίκους της Φλόριντα που έχουν λάβει εντολή εκκένωσης να «απομακρυνθούν τώρα», λέγοντας πως είναι ζήτημα ζωής και θανάτου