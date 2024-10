Ο τυφώνας Μίλτον φτάνει αγριεμένος στη Φλόριντα με ανέμους 215 χλμ – Ανεμοστρόβιλοι σαρώνουν την περιοχή

Ο τυφώνας Μίλτον ετοιμάζεται να σαρώσει τη Φλόριντα καθώς απέχει λιγότερο από 180 χιλιόμετρα από τις ακτές, ενώ οι δραματικές προειδοποιήσεις για εκκένωση συνεχίζονται. Όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC) ο τυφώνας Μίλτον συνοδεύεται από ανέμους που πνέουν με ταχύτητα 215 χλμ./ώρα, ενώ η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επιβεβαίωσε πως τουλάχιστον πέντε ανεμοστρόβιλοι σχηματίστηκαν στη νότια Φλόριντα νωρίς το απόγευμα.

Εκατομμύρια άνθρωποι κατά μήκος της ακτογραμμής της Πολιτείας έχουν λάβει εντολή να εκκενώσουν την περιοχή, μόλις δύο εβδομάδες μετά το καταστροφικό πλήγμα που δέχτηκε από τον κυκλώνα Ελίν. Οι αρχές εκδίδουν συνεχώς προειδοποιήσεις καθώς ο Μίλτον πλησιάζει και αναμένεται να φτάσει στην ξηρά γύρω στα μεσάνυχτα, τοπική ώρα.

Οι τέσσερις γέφυρες στον κόλπο της Τάμπα έκλεισαν πριν από την άφιξη του κυκλώνα. Σχεδόν όλοι όσοι αποφάσισαν να φύγουν το έχουν ήδη κάνει και οι περισσότεροι δρόμοι στο γειτονικό Σεντ Πίτερσμπεργκ ήταν σχεδόν έρημοι το μεσημέρι σήμερα.

Κλειστοί είναι και οι περισσότεροι υπερυψωμένοι αυτοκινητόδρομοι που συνδέουν την ηπειρωτική χώρα με τα νησάκια του Κόλπου, με αποτέλεσμα να αποκλειστούν όσοι αψήφησαν τις προειδοποιήσεις και έμειναν στα σπίτια τους.

Στο πάρκινγκ του καταστήματος Walmart στο Σεντ Πίτερσμπεργκ, ένας άνδρας περίμενε με το μαύρο βανάκι του να μεταφέρει επιβάτες σε καταφύγιο. Αλλά κανείς δεν εμφανίστηκε. «Δεν νομίζω ότι περιμένουν (να φύγουν) την τελευταία στιγμή», είπε, ενώ η βροχή έπεφτε ήδη στην οροφή του οχήματος

Storm Surge Threat Beginning



Views from the Naples Pier this afternoon indicate that #Milton's surge is beginning to arrive across coastal southwestern Florida with water levels steadily rising during what should be *low tide*



Stay alert!



📸: Naples Earth Cam pic.twitter.com/tknQPcPLAb