Ο Τζάρεντ Κούσνερ έδωσε στη δημοσιότητα χάρτη με το «master plan» για το μέλλον της Γάζας

Ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαπραγμάτευση του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, ήταν ομιλητής στο Νταβός και έδωσε στη δημοσιότητα χάρτη με το σχέδιο ανοικοδόμησης στην περιοχή.

Ο Κούσνερ παρουσίασε ένα «master plan» για το μέλλον της Γάζας, συνοδευόμενο από έναν χάρτη που εμφανίζεται κατά την ομιλία του.

«Μας ρωτούν ποιο είναι το plan B», λέει ο Κούσνερ. «Δεν έχουμε plan B. Έχουμε σχέδιο. Υπέγραψαμε μια συμφωνία. Όλοι δεσμευόμαστε να τη κάνουμε να δουλέψει».

Συνεχίζει: «Υπάρχει ένα master plan. Θα το εφαρμόσουμε σταδιακά στη Μέση Ανατολή. Χτίζονται πόλεις όπως αυτή με δύο, τρία εκατομμύρια ανθρώπους σε, τρία χρόνια. Και πράγματα σαν κι αυτά είναι πολύ εφικτά αν τα υλοποιήσουμε».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε σήμερα στο Νταβός της Ελβετίας τον ιδρυτικό χάρτη του «Συμβουλίου Ειρήνης» λίγη ώρα αφού διαβεβαίωσε ότι θα εργαστεί “σε συντονισμό” με τον ΟΗΕ.

«Συγχαρητήρια πρόεδρε Τραμπ, ο χάρτης είναι πλέον σε ισχύ και το Συμβούλιο Ειρήνης είναι πλέον ένας επίσημος διεθνής οργανισμός» δήλωσε η Κάρολαϊν Λέβιτ, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, στη διάρκεια αυτής της τελετής παρουσία πολλών ηγετών κρατών που αποδέχθηκαν την πρόταση της Ουάσινγκτον να συμμετέχουν σε αυτό.