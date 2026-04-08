Ο Τζέι Ντι Βανς προειδοποιεί το Ιράν να μην τολμήσει να «σπάσει» την εκεχειρία, η συμφωνία δεν περιλαμβάνει τον Λίβανο

Οι ΗΠΑ έχουν «ισχυρά χαρτιά» διαμηνύει ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς προς το Ιράν, προειδοποιώντας την Τεχεράνη για «σοβαρές συνέπειες» αν παραβιάσει τη συμφωνία της 8ης Απριλίου για κατάπαυση του πυρός.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος δήλωσε ακόμη ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.

Επιπλέον, έκανε λόγο για παρεξήγηση γύρω από τη συμφωνία, καθώς οι Ιρανοί διαπραγματευτές θεώρησαν ότι αυτή περιλάμβανε και τον Λίβανο, κάτι που – όπως υποστήριξε – δεν είχε συμφωνηθεί από την πλευρά των ΗΠΑ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Βουδαπέστη, ο Βανς ανέφερε επίσης ότι το Ισραήλ έχει προσφερθεί να επιδείξει αυτοσυγκράτηση στον Λίβανο και, όπως είπε, «προσπαθεί να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες» για την επιτυχία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη πρέπει να κάνει το επόμενο βήμα και να προσέλθει σοβαρά στο τραπέζι των συνομιλιών, τονίζοντας πως σε διαφορετική περίπτωση ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ «έχει επιλογές» ακόμη και για επιστροφή στη σύγκρουση.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος υπογράμμισε ακόμη ότι, αν το Ιράν παραβιάσει τη συμφωνία, θα αντιμετωπίσει «σοβαρές συνέπειες», προσθέτοντας πως οι ΗΠΑ διαθέτουν «ισχυρά χαρτιά» και είναι έτοιμες να τα αξιοποιήσουν.