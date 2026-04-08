Ο Τζέι Ντι Βανς προειδοποιεί το Ιράν να μην τολμήσει να «σπάσει» την εκεχειρία, η συμφωνία δεν περιλαμβάνει τον Λίβανο

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος ανέφερε ακόμα ότι το Ισραήλ έχει προσφερθεί να επιδείξει αυτοσυγκράτηση στον Λίβανο
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς / REUTERS / Φωτογραφία Jonathan Ernst

Οι ΗΠΑ έχουν «ισχυρά χαρτιά» διαμηνύει ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς προς το Ιράν, προειδοποιώντας την Τεχεράνη για «σοβαρές συνέπειες» αν παραβιάσει τη συμφωνία της 8ης Απριλίου για κατάπαυση του πυρός.

Ο Τζέι Ντι Βανς υποστήριξε πως υπήρξε παρεξήγηση σχετικά με την εκεχειρία, καθώς το Ιράν θεώρησε ότι αυτή περιλάμβανε και τον Λίβανο, κάτι που δεν είχε συμφωνηθεί από την πλευρά των ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος δήλωσε ακόμη ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.

Επιπλέον, έκανε λόγο για παρεξήγηση γύρω από τη συμφωνία, καθώς οι Ιρανοί διαπραγματευτές θεώρησαν ότι αυτή περιλάμβανε και τον Λίβανο, κάτι που – όπως υποστήριξε – δεν είχε συμφωνηθεί από την πλευρά των ΗΠΑ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Βουδαπέστη, ο Βανς ανέφερε επίσης ότι το Ισραήλ έχει προσφερθεί να επιδείξει αυτοσυγκράτηση στον Λίβανο και, όπως είπε, «προσπαθεί να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες» για την επιτυχία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη πρέπει να κάνει το επόμενο βήμα και να προσέλθει σοβαρά στο τραπέζι των συνομιλιών, τονίζοντας πως σε διαφορετική περίπτωση ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ «έχει επιλογές» ακόμη και για επιστροφή στη σύγκρουση.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος υπογράμμισε ακόμη ότι, αν το Ιράν παραβιάσει τη συμφωνία, θα αντιμετωπίσει «σοβαρές συνέπειες», προσθέτοντας πως οι ΗΠΑ διαθέτουν «ισχυρά χαρτιά» και είναι έτοιμες να τα αξιοποιήσουν.

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Συγκλονίζει η τραγική ιστορία του 15χρονου που πέθανε από σκληρά challenges στο ίντερνετ: «Τον βασάνιζαν για 50 ημέρες» λέει ο πατέρας του
Ο 15χρονος πέθανε λόγω του blackout challenge, δηλαδή ασφυξίας στον εαυτό του για να νιώσει μία σύντομη ζάλη - «Αν ήξερα όλα αυτά που ξέρω σήμερα, ο Χριστόφορός μου θα ήταν παρών» λέει ο πατέρας του παιδιού
15χρονος
Πώς ο Τραμπ πέρασε μέσα σε 24 ώρες από το να απειλεί με εξόντωση το Ιράν στο να συμφωνήσει σε εκεχειρία 2 εβδομάδων
O Τραμπ ενδέχεται να έκανε πίσω εξαιτίας μιας απλής πραγματικότητας: H κλιμάκωση θα μπορούσε να εμπλέξει τις ΗΠΑ σε έναν «ατέρμονο πόλεμο», όπως εκείνους που ταλαιπώρησαν τους προκατόχους του
Ντόναλντ Τραμπ 6
