Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Πέμπτη για να ανακοινώσει το επικείμενο ταξίδι του στα νότια σύνορα, ο Τζο Μπάιντεν αναφέρθηκε στην Αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις ως «Πρόεδρο Χάρις». Η γκάφα, η οποία έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν, επικρίθηκε έντονα στο Twitter.

Ο Τζο Μπάιντεν επιβεβαίωσε το κυριακάτικο ταξίδι του στο Ελ Πάσο του Τέξας, κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης και περιέγραψε τις νέες μεταναστευτικές πολιτικές της κυβέρνησής του. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του όμως δεν έλειψε και το… κλασικό πια λαθάκι του. Αυτή τη φορά ο Μπάιντεν αναφέρθηκε στην αντιπρόεδρο, ως «Πρόεδρο Χάρις», ενώ μιλούσε για το έργο που έχει κάνει στα σύνορα τα τελευταία χρόνια.

«Ο Πρόεδρος Χάρις ηγήθηκε αυτής της προσπάθειας, ηγήθηκε αυτής της προσπάθειας να γίνει αυτό καλύτερο στις χώρες από τις οποίες φεύγουν», παρατήρησε ο Μπάιντεν.

«Χάρη στην ηγεσία της, μπόρεσε να δημιουργήσει περισσότερα από 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια από τον ιδιωτικό τομέα για να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και ευκαιρίες στο Ελ Σαλβαδόρ, την Ονδούρα και τη Γουατεμάλα».

Το Twitter, όπως ήταν φυσικό, πήρε φωτιά, με τις επικρίσεις να είναι πολλές.

«Ο Μπάιντεν δυσκολεύτηκε σήμερα στη συνέντευξη Τύπου του», έγραψε στο Twitter ο βουλευτής Ρόνι Τζάκσον. «Φώναξε την Καμάλα, “Πρόεδρο Χάρις”. Ήταν μια καταστροφή. Δεν ξέρει που είναι και τι λέει. Δεν έχει ιδέα τι γίνεται».

