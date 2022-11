Οδηγίες απλώς για… τα πάντα φαίνεται πως είχε ο Τζο Μπάιντεν στην Σύνοδο Κορυφής της G20, γραμμένες σε σκονάκι.

Συγκεκριμένα, ο φωτογραφικός φακός «έπιασε» τα χαρτιά που είχε μπροστά του ο 79χρονος Τζο Μπάιντεν σε μια εκδήλωση του προγράμματος «σύμπραξη για τις παγκόσμιες υποδομές» και τα οποία περιείχαν λίγο πολύ σκηνοθετικές οδηγίες!

Πως θα σταθεί, που θα κάτσει, ποιον θα συναντήσει, ποιος θα μιλήσει πρώτος κ.α. Μάλιστα για να μην μπερδεύεται, σε ότι πρέπει να κάνει ο ίδιος υπήρχε ένα «YOU» με κεφαλαία για να ξεχωρίζει.

«ΕΣΕΙΣ, ο πρόεδρος Γουιντόντο και ο Πρωθυπουργός Κισίντα θα ποζάρετε για μια φωτογραφία αμέσως πριν ξεκινήσει η εκδήλωση. Θα βγουν φωτογραφίες με τους ηγέτες γύρω από το τραπέζι».

Ωστόσο απ’ ότι φαίνεται οι οδηγίες δεν είχαν ένα πράγμα: το ότι δεν πρέπει να σηκώνει πολύ τα χαρτιά και πρέπει να προσέχει περισσότερο προκειμένου να μην τα αποκαλύψει.

Μάλιστα,σύμφωνα με τη New York Post, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μπάιντεν έχει «πιαστεί» να έχει τέτοιες οδηγίες, καθώς το ίδιο είχε γίνει σε μια συνάντηση τον περασμένο Ιούνιο με στελέχη επιχειρήσεων.

“YOU will sit…”



New Biden command list for G20 just dropped 👇 pic.twitter.com/5cnLsFJPNJ