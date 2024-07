Ο Τζο Μπάιντεν δίνει έκτακτη συνέντευξη Τύπου ενώ τον πιέζουν να αποχωρήσει από τις εκλογές

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αντιμετωπίζει ακόμη μια δημόσια δοκιμασία για το αν είναι αρκετά ικανός ώστε να ολοκληρώσει την εκστρατεία για μια δεύτερη θητεία, κατά τη συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσει σήμερα Πέμπτη (11.07.2024), μετά από 8 μήνες.

Η συνέντευξη του Τζο Μπάιντεν, τη στιγμή που πληθαίνουν οι φωνές που του ζητούν να παραιτηθεί, θα πραγματοποιηθεί στις 01:30 ώρα Ελλάδος, στο συνεδριακό κέντρο Walter E. Washington Convention Center.

Ο Μπάιντεν σπάνια δίνει επίσημες συνεντεύξεις Τύπου. Η τελευταία του ήταν τον Νοέμβριο του 2023, στην Καλιφόρνια, αφού συναντήθηκε εκεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Στο μεταξύ, ο βουλευτής των Δημοκρατικών Μπραντ Σνάιντερ κάλεσε σήμερα τον πρόεδρο των ΗΠΑ να αποσύρει την υποψηφιότητά του στις εκλογές του Νοεμβρίου.

Υπογραμμίζοντας την αγάπη και την ευγνωμοσύνη του στον 81χρονο πρόεδρο για όσα έχει προσφέρει στη χώρα, ο 63χρονος Σνάιντερ αναφέρει σε δήλωσή του πως «ήρθε η ώρα (ο Τζο Μπάιντεν) να παραδώσει ηρωικά τη δάδα σε μια νέα γενιά ηγετών που θα μας καθοδηγήσει στο μέλλον».

Breaking:



NBC News confirms: The Biden campaign is quietly assessing the viability of Vice President Kamala Harris’ candidacy against Donald Trump in a new head-to-head poll. @MSNBC