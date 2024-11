Ο Τζο Μπάιντεν έκανε χάρη στον Ντόναλντ Τραμπ με τους αμερικανικούς πυραύλους στην Ουκρανία, λέει το Bloomberg

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ υποστήριξε την Κυριακή (17.11.24) ότι η βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ουκρανία με αμερικανούς πυραύλους είναι μία προσπάθεια της κυβέρνησης του Τζο Μπάινεν να ξεκινήσει τον «Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο» προτού ο πατέρας του, ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αναλάβει τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν εξουσιοδότησε τον ουκρανικό στρατό να χρησιμοποιήσει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς που προμήθευσε η Αμερική για να χτυπήσει στόχους εντός της Ρωσίας τη Δευτέρα, κάτι που αποκλίνει από τις προηγούμενες προσεγγίσεις του που στόχευαν στην αποκλιμάκωση του πολέμου.

Η Ουκρανία εκτόξευσε έξι αμερικανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς στην περιοχή Μπριάνσκ της Ρωσίας, δήλωσε η Μόσχα την περασμένη Τρίτη. Πρόκειται για την πρώτη χρήση των συγκεκριμένων όπλων από το Κίεβο εντός της Ρωσίας σε 1.000 ημέρες πολέμου.

Την Τετάρτη μετά το «πράσινο» φως που έδωσαν οι ΗΠΑ στο Κίεβο για τη χρήση των πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς ATACMS, η Ουκρανία εκτόξευσε την Τετάρτη (20.11.2024) για πρώτη φορά βρετανικούς πυραύλους cruise Storm Shadow στο εσωτερικό της Ρωσίας.

Της άποψης του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ υιοθέτησαν κι άλλοι υποστηρικτές του εκλεγμένου αμερικανικού προέδρου: «Κανείς δεν περίμενε ότι ο Τζο Μπάιντεν θα ΚΛΙΜΑΚΩΝΕ τον πόλεμο στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου. Είναι σαν να ξεκινάει έναν εντελώς νέο πόλεμο».

The Military Industrial Complex seems to want to make sure they get World War 3 going before my father has a chance to create peace and save lives.

Gotta lock in those $Trillions.

Life be damned!!! Imbeciles! https://t.co/ZzfwnhBxRh