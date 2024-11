Ο Τζο Μπάιντεν έκλεισε τα 82 και έγινε ο γηραιότερος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ

Τα γενέθλιά του είχε την Τετάρτη (20.11.2024) ο Τζο Μπάιντεν, που έσβησε 82 κεράκια στην τούρτα του και έγινε και επίσημα ο γηραιότερος εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ.

Λίγες ώρες μετά την επιστροφή του από τη Βραζιλία, ο Τζο Μπάιντεν γιόρτασε τα γενέθλιά του με τους δικούς του ανθρώπους και δεν προγραμμάτισε κάποια δημόσια εμφάνιση.

Οικογένεια, φίλοι και συνεργάτες του ευχήθηκαν με αναρτήσεις στα social media. Μεταξύ αυτών η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Τζιλ Μπάιντεν, ο πρώην πρόεδρος της Αμερικής, Μπαράκ Ομπάμα και η αντιπρόεδρος του Κάμαλα Χάρις.

Happy birthday to my dear friend and our incredible president, Joe Biden. pic.twitter.com/037Ib6fiXf