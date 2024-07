Ο Τζο Μπάιντεν έσπασε την σιωπή του: Η οργισμένη ανάρτηση

Το παραλήρημα ενός ρεπουμπλικάνου ώθησε τον Τζο Μπάιντεν να κάνει την πρώτη του ανάρτηση μετά την ανακοίνωση της απόφασής του να μην είναι εκ νέου υποψήφιος για την Προεδρία των ΗΠΑ.

Ο Τζο Μπάιντεν έκανε retweet από τον επίσημο λογαριασμό της Κάμαλα Χάρις μια πύρινη ομιλία του ρεπουμπλικάνου ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι αν δεν εκλεγεί ο Ντόναλντ Τραμπ τότε θα γίνει εμφύλιος πόλεμος στη χώρα.

«Ο Folks, προτρέπει σε βία και απειλεί τα θεμέλια της δημοκρατίας μας. Δεν μπορείτε να αγαπάτε τη χώρα μας μόνο ότι κερδίζετε. Ελάτε να λύσουμε τα προβλήματά μας με δημοκρατικές διαδικασίες και να εκλέξουμε την Κάμαλα Χάρις ως την επόμενη πρόεδρο των ΗΠΑ», έγραψε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

Folks, calls to violence threaten our democracy’s foundation.



You can’t love your country only when you win.



Let’s solve our problems with ballots and elect @KamalaHarris as the next President of the United States of America.pic.twitter.com/wfREMvAyNo