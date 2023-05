Ο Τζο Μπάιντεν κάλεσε ξανά σήμερα Κυριακή (7.5.2023) το Κογκρέσο προκειμένου να απαγορεύσει τα τουφέκια εφόδου, μετά το πολύνεκρο μακελειό με πυροβολισμούς έξω από εμπορικό κέντρο της πόλης Άλεν του Τέξας με τουλάχιστον 9 νεκρούς.

«Ζητώ και πάλι από το Κογκρέσο να υιοθετήσει νόμο που να απαγορεύει τα τουφέκια εφόδου και τους γεμιστήρες μεγάλης χωρητικότητας. Να θεσπίζει τον έλεγχο του ποινικού μητρώου και του ψυχιατρικού ιστορικού. Να απαιτεί την ασφαλή αποθήκευση (των όπλων). Να θέτει τέλος στην ασυλία των κατασκευαστών όπλων», δηλώνει ο Τζο Μπάιντεν, μετά το σοκ που προκάλεσε στις ΗΠΑ το νέο μακελειό στο Τέξας.

«Θα τον υπογράψω αμέσως», τονίζει ο Αμερικανός πρόεδρος και υπογραμμίζει ότι «χρειαζόμαστε περισσότερες ενέργειες, και πιο γρήγορα για να σώσουμε ζωές», επειδή «πάρα πολλές οικογένειες έχουν άδειες καρέκλες γύρω από το τραπέζι τους. Οι Ρεπουμπλικάνοι που είναι μέλη του Κογκρέσου δεν μπορούν να συνεχίσουν να απαντούν σε αυτή την επιδημία σηκώνοντας απλά τους ώμους. Οι σκέψεις και οι προσευχές που στέλνουν με ένα μήνυμα στο Twitter δεν αρκούν».

Το απόγευμα του Σαββάτου, ένας ένοπλος άνοιξε πυρ σε εμπορικό κέντρο της περιοχής του Ντάλας στην Πολιτεία του Τέξας, σκοτώνοντας οκτώ ανθρώπους και τραυματίζοντας αρκετούς άλλους προτού πέσει νεκρός από πυρά αστυνομικού.

