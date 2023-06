Νέο ατύχημα είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, μόλις λίγες ώρες μετά την πτώση του στην Ακαδημία της Πολεμικής Αεροπορίας στο Κολοράντο.

Την ώρα που οι δημοσιογράφοι περίμεναν τον Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος χτύπησε το κεφάλι του, ενώ έβγαινε από το ελικόπτερο που τον μετέφερε στο σημείο. Σύμφωνα με το Fox News, δεν φάνηκε να έχει υποστεί κάποιον σοβαρό τραυματισμό. Ο ίδιος έτριψε το κεφάλι του στο σημείο καθώς περπατούσε στο γρασίδι.

TOUGH WEEK: President Biden hits head exiting Marine One hours after getting ‘sandbagged’. https://t.co/e3QzV8ZDGc pic.twitter.com/iJKD2VNRdR