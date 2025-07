Ο Βασιλιάς Κάρολος αποσύρει το βασιλικό τρένο για λόγους οικονομίας – «Ακριβές οι μετακινήσεις»

Ο Βασιλιάς Κάρολος καταργεί το βασιλικό τρένο ως μέτρο εξοικονόμησης κόστους από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ. Η ιδέα μίας βασιλικής αμαξοστοιχίας ξεκίνησε το 1869, όταν η Βασίλισσα Βικτώρια παρήγγειλε ειδικά βαγόνια.

Το βασιλικό τρένο που χρησιμοποιεί για τις μετακινήσεις του ο Βασιλιάς Κάρολος, πρόκειται να αποσυρθεί από την κυκλοφορία έως το 2027, στο πλαίσιο μέτρων εξοικονόμησης που ανακοίνωσε το Μπάκιγχαμ.

Από την εποχή της Βασίλισσας Βικτωρίας, υπήρχαν ειδικά τρένα για τους μονάρχες, αλλά πλέον, ως μέρος μίας «προσπάθειας να εξασφαλιστεί ότι προσφέρουμε αξία για τα χρήματα του πολίτη», αποφασίστηκε η απόσυρση του ιστορικού συρμού.

