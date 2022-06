Ο βασιλιάς του Βελγίου επέστρεψε στο Κονγκό μία μάσκα ιθαγενών σε μία συμβολική χειρονομία. Ωστόσο, η ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει ζητήσει συγγνώμη για δεκαετίες βάναυσης κυριαρχίας στην πρώην αποικία της.

Ο βασιλιάς Φίλιππος του Βελγίου επέστρεψε τη μάσκα ιθαγενών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, κατά την πρώτη επίσκεψή του στη βελγική πρώην αποικία, όπου πολλοί παραμένουν θυμωμένοι επειδή οι Βρυξέλλες δεν έχουν ζητήσει ποτέ συγγνώμη.

Το 2020, ο Φίλιππος έγινε ο πρώτος Βέλγος αξιωματούχος που εξέφρασε μεταμέλεια για «τον πόνο και την ταπείνωση» που βίωσε το Κονγκό.

Σύμφωνα με μερικές εκτιμήσεις, οι φόνοι, ο λιμός και οι ασθένειες στοίχισαν τη ζωή έως και σε 10 εκατομμύρια Κονγκολέζους στη διάρκεια των μόλις 23 ετών της κυριαρχίας του Βελγίου από το 1885 ως το 1960, αφού ο βασιλιάς Λεοπόλδος Β’ διεκδίκησε το Ελεύθερο Κράτος του Κονγκό ως προσωπικό του φέουδο.

Χωριά που δεν συνέλεγαν αρκετό καουτσούκ, ήταν υποχρεωμένα να παραδίδουν στη θέση του ακρωτηριασμένα χέρια!

Το 2020, ο Φίλιππος που επισκέφθηκε την αφρικανική χώρα δεν ζήτησε συγγνώμη και μερικοί Κονγκολέζοι απαιτούν να το πράξει στη διάρκεια αυτής της πρώτης επίσκεψής του αφότου ανέβηκε στο θρόνο, το 2013.

«Μας άφησαν απομονωμένους, εγκαταλειμμένους. Λεηλάτησαν όλους τους φυσικούς πόρους μας και σήμερα προσκαλείτε και πάλι τον Βέλγο βασιλιά;», λέει ο Τζούνιορ Μπόμπι, πωλητής στην κεντρική αγορά της Κινσάσα.

Ο Αντουάν Ροζέ Λοκόνγκο, καθηγητής στο πανεπιστήμιο Ζοζέφ Καζά – Βουμπού στο νοτιοδυτικό Κονγκό, δήλωσε πως θα περιμένει να δει αν ο Φίλιππος θα ζητήσει επίσημα συγγνώμη για τα εγκλήματα της εποχής της αποικιοκρατίας.

«Η απλή μεταμέλεια που εκφράσατε δεν είναι αρκετή», δήλωσε ο Λοκόνγκο.

Ο πρόεδρος του Κονγκό Φελίξ Τσισεκέντι και πολλοί άλλοι πολιτικοί υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό την επίσκεψη, όπως και μερικοί κάτοικοι που ελπίζουν ότι θα φέρει επενδύσεις και νέο ενδιαφέρον για τη σύγκρουση που μαίνεται στις ανατολικές περιοχές της χώρας.

«Αισθάνομαι ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να έχουμε και πάλι καλές σχέσεις ανάμεσα στο Κονγκό και το Βέλγιο, όπως πριν», λέει ο Αντουάν Μουμπιντίκι, κάτοικος της Κινσάσα. «Παρά τα όσα μας έκαναν οι Βέλγοι στη διάρκεια της αποικιοκρατίας, είμαστε έτοιμοι να συγχωρήσουμε».

Ο Φίλιππος προσέφερε τη μάσκα αυτή του λαού των Σούκου, που χρησιμοποιούνταν σε τελετές μύησης, στο Εθνικό Μουσείο του Κονγκό ως «επ’ αόριστον δάνειο». Η μάσκα βρισκόταν για δεκαετίες στο Βασιλικό Μουσείο του Βελγίου για την Κεντρική Αφρική.

