Ο Βλαντίμιρ Πούτιν απαιτεί την παράδοση του Ντονμπάς και την παραίτηση της Ουκρανίας από την ένταξη στο ΝΑΤΟ για συμφωνία ειρήνης

Κατά τη διάρκεια της ιστορικής συνόδου κορυφής με τον Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή (15.08.2025) στην Αλάσκα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν παρουσίασε αυτό που η Μόσχα θεωρεί ως το περίγραμμα μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τρεις πηγές προσκείμενες στο Κρεμλίνο που επικαλείται το Reuters, ο Βλαντίμιρ Πούτιν αφιέρωσε σχεδόν όλη την τρίωρη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ για να εξηγήσει αναλυτικά τις προϋποθέσεις του.

Το Ντονμπάς στο επίκεντρο των απαιτήσεων

Ο Ρώσος πρόεδρος απαιτεί την πλήρη αποχώρηση της Ουκρανίας από τα τμήματα του Ντονμπάς που εξακολουθεί να ελέγχει το Κίεβο. Σε αντάλλαγμα, η Μόσχα θα «παγώσει» τις τρέχουσες γραμμές του μετώπου στις νότιες περιοχές Χερσώνα και Ζαπορίζια, όπου οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν ήδη σχεδόν τα τρία τέταρτα του εδάφους. Η Ρωσία δηλώνει επίσης έτοιμη να επιστρέψει μικρά τμήματα των περιοχών Χάρκοβο, Σούμι και Ντνίπρο που έχει καταλάβει.

Η πρόταση αυτή αποτελεί υποχώρηση σε σχέση με τις απαιτήσεις του Ιουνίου 2024, όταν το Κρεμλίνο ζητούσε την αναγνώριση της προσάρτησης τεσσάρων ολόκληρων επαρχιών – Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια.

Ουδετερότητα και βέτο στο ΝΑΤΟ

Ο Πούτιν θέτει επίσης ως όρο την εγκατάλειψη από το Κίεβο του στόχου ένταξης στο ΝΑΤΟ, που είναι κατοχυρωμένος στο Σύνταγμα της Ουκρανίας. Απαιτεί δεσμευτικές νομικές εγγυήσεις ότι η Συμμαχία δεν θα επεκταθεί περαιτέρω προς ανατολάς, καθώς και απαγόρευση ανάπτυξης δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, ακόμη και υπό μορφή ειρηνευτικής αποστολής.

Το Κίεβο έχει απορρίψει τις προτάσεις αυτές. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η παράδοση του Ντονμπάς θα ισοδυναμούσε με «παράδοση» και υπενθύμισε ότι η βιομηχανική αυτή περιοχή αποτελεί «ουσιαστική γραμμή άμυνας» απέναντι στη ρωσική προέλαση.

Επίμονες αμφιβολίες

Οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ δεν αντέδρασαν άμεσα στις πληροφορίες του Reuters. Για τις πηγές του Κρεμλίνου, πάντως, η συνάντηση στο Άνκορατζ αποτελεί «την καλύτερη ευκαιρία για ειρήνη από την έναρξη του πολέμου», καθώς ο Πούτιν έδειξε διάθεση συμβιβασμού.

Ωστόσο, παραμένει ασαφές αν η Ουκρανία θα δεχθεί να παραχωρήσει κι άλλο έδαφος. «Αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα υπάρξει περισσότερος πόλεμος», προειδοποίησε μία από τις πηγές.

Ο ρόλος του Τραμπ και των απεσταλμένων του

Δύο ρωσικές πηγές ανέφεραν ότι ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, είχε καθοριστικό ρόλο στην προετοιμασία της συνόδου κορυφής. Στις αρχές Αυγούστου έγινε δεκτός στο Κρεμλίνο, όπου ο Πούτιν του διαμήνυσε ξεκάθαρα ότι είναι «έτοιμος να καθορίσει τα περιγράμματα ενός συμβιβασμού».

Στο τραπέζι βρίσκονται διάφορα σενάρια, μεταξύ των οποίων μια πιθανή τριμερής συμφωνία Ρωσίας–Ουκρανίας–ΗΠΑ με επικύρωση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ή επιστροφή στις αποτυχημένες συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης του 2022 για μόνιμη ουδετερότητα της Ουκρανίας.