Ο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μογγολία με υποδοχή «αλά Τζένγκινς Χαν» – Καμιά σκέψη να συλληφθεί παρά το ένταλμα του ΔΠΔ

Μπορεί η Μογγολία να είναι μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, το οποίο έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης σε βάρος του προέδρου της Ρωσίας για εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία, αλλά αυτό δεν στάθηκε εμπόδιο για τον Βλαντίμιρ Πούτιν να επισκεφθεί τη χώρα και να τον υποδεχτούν με τιμές.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έφτασε στην Μογγολία το απόγευμα της Δευτέρας (02.09.2024) και έγινε δεκτός από τον ηγέτη της Μογγολίας, Ουκνάα Κουρελσούκ, ενώ να άγημα πολεμιστών με στολές της εποχής του Τζένγκινς Χαν τον τιμούσε κατά την άφιξή του.

Μια μπάντα παιάνιζε στρατιωτικά εμβατήρια και οι εθνικοί ύμνοι της Ρωσίας και της Μογγολίας ακούστηκαν καθώς οι δύο ηγέτες στέκονταν στην πλατεία, πλαισιωμένοι από Μογγόλους στρατιώτες με παραδοσιακές στολές.

Την ίδια ώρα η αχανής πλατεία Σουχμπάαταρ στην πρωτεύουσα Ουλάν Μπατόρ είναι διακοσμημένη με τις σημαίες της Μογγολίας και της Ρωσίας.

Η επίσκεψη αυτή είναι σημαντική, καθώς η Μογγολία, βρίσκεται στη διαδρομή ενός νέου σχεδιαζόμενου αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει τη Ρωσία με την Κίνα.

Σε βάρος του Πούτιν έχει εκδοθεί από το Μάρτιο 2023 ένταλμα σύλληψης ως υπόπτου για παράνομο εκτοπισμό παιδιών από την Ουκρανία προς τη Ρωσία. Η Μογγολία, μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, καλούνταν συνεπώς να τον συλλάβει, σύμφωνα με το Καταστατικό της Ρώμης βάσει του οποίου ιδρύθηκε το ΔΠΔ.

Ωστόσο στην πράξη δεν μπορεί να τις αναγκάσει: όταν μια χώρα μέλος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της έναντι του ΔΠΔ, αυτό το τελευταίο μπορεί να συγκαλέσει τη Συνέλευση των Κρατών που συμμετέχουν σ’ αυτό, η οποία συνεδριάζει μία φορά το χρόνο, όμως οι ενδεχόμενες κυρώσεις του περιορίζονται ουσιαστικά σε λεκτική επίπληξη.

Sputnik/Natalia Gubernatorova/Pool via REUTERS

Το εν λόγω δικαστήριο, το οποίο έχει την έδρα του στη Χάγη, είχε υπενθυμίσει την περασμένη εβδομάδα ότι οι χώρες μέλη του έχουν την «υποχρέωση» να συλλαμβάνουν τα πρόσωπα σε βάρος των οποίων το ΔΠΔ έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης.

Στο παρελθόν, άλλα πρόσωπα σε βάρος των οποίων είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από το Δικαστήριο, όπως ο πρώην δικτάτορας του Σουδάν Όμαρ ελ-Μπεσίρ, είχαν μεταβεί σε χώρες που έχουν υπογράψει το Καταστατικό της Ρώμης χωρίς να τους δημιουργηθούν προβλήματα.

Δεν υπάρχει ακόμη ένδειξη ότι η Μογγολία σχεδιάζει να συλλάβει τον Πούτιν. Εάν δεν το κάνει, πιθανότατα θα αντιμετωπίσει δίωξη για την αδράνειά της, δήλωσε στο Politico ένας νομικός εμπειρογνώμονας.

⚡🇷🇺🇲🇳Putin was met at the palace of the President of Mongolia by cavalry dressed in costumes from the time of Genghis Khan.



Earlier, the same horse guards honored Lukashenko during his visit to Ulaanbaatar.#Ukraina #Ukraine #Russia #Belarus #Iran #Israel #Kursk #Mongolia pic.twitter.com/WtuL1pRswl