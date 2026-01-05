Ο βραζιλιάνος πρόεδρος Λούλα επικοινώνησε με την Ντέλσι Ροντρίγκεζ μετά την ορκωμοσία της ως πρόεδρος της Βενεζουέλας

Ο βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα επικοινώνησε σήμερα (05/01/2026) τηλεφωνικά με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, την Ντέλσι Ροντρίγκεζ.

Η επικοινωνία του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα με την Ντέλσι Ροντρίγκεζ έγινε στον απόηχο της επίθεσης που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ στη Βενεζουέλα κατά την οποία αμερικανοί κομάντος αιχμαλώτισαν τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του, και τους μετέφεραν στις ΗΠΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ενημέρωση από τη βραζιλιάνικη προεδρία, δεν παρέχονται λεπτομέρειες σχετικά με την τηλεφωνική επικοινωνία Λούλα-Ροδρίγκες.

Κυβερνητική πηγή από την Μπραζίλια ανέφερε πως ο Λούλα τηλεφώνησε στη Ροδρίγκες για να επαληθεύσει αναφορές που είχε δει σε μέσα ενημέρωσης σχετικά με την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα για την απομάκρυνση του Μαδούρο από την εξουσία.

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας έχει καταδικάσει απερίφραστα τις ενέργειες των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας πως «υπερβαίνουν το όριο του αποδεκτού».

Η 56χρονη Ντέλσι Ροδρίγκες, αντιπρόεδρος του Μαδούρο, ορκίστηκε σήμερα προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας.