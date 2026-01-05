Κόσμος

Ο βραζιλιάνος πρόεδρος Λούλα επικοινώνησε με την Ντέλσι Ροντρίγκεζ μετά την ορκωμοσία της ως πρόεδρος της Βενεζουέλας

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας έχει καταδικάσει απερίφραστα τις ενέργειες των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας πως «υπερβαίνουν το όριο του αποδεκτού»
Λούλα
Λούλα / REUTERS /Adriano Machado

Ο βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα επικοινώνησε σήμερα (05/01/2026) τηλεφωνικά με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, την Ντέλσι Ροντρίγκεζ.

Η επικοινωνία του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα με την Ντέλσι Ροντρίγκεζ έγινε στον απόηχο της επίθεσης που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ στη Βενεζουέλα κατά την οποία αμερικανοί κομάντος αιχμαλώτισαν τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του, και τους μετέφεραν στις ΗΠΑ.

Στην ενημέρωση από τη βραζιλιάνικη προεδρία, δεν παρέχονται λεπτομέρειες σχετικά με την τηλεφωνική επικοινωνία Λούλα-Ροδρίγκες.

Κυβερνητική πηγή από την Μπραζίλια ανέφερε πως ο Λούλα τηλεφώνησε στη Ροδρίγκες για να επαληθεύσει αναφορές που είχε δει σε μέσα ενημέρωσης σχετικά με την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα για την απομάκρυνση του Μαδούρο από την εξουσία.

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας έχει καταδικάσει απερίφραστα τις ενέργειες των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας πως «υπερβαίνουν το όριο του αποδεκτού».

Η 56χρονη Ντέλσι Ροδρίγκες, αντιπρόεδρος του Μαδούρο, ορκίστηκε σήμερα προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
250
233
151
149
142
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Σοβαρά προβλήματα στους δρόμους και τις πτήσεις σε Σκωτία, Ολλανδία και Γαλλία, από τη σφοδρή χιονόπτωση
Η σφοδρή χιονόπτωση προκαλεί πολλά προβλήματα στις αερομεταφορές, τα δρομολόγια των τρένων και την οδική κυκλοφορία σε Γαλλία, Ολλανδία και Βρετανία, καθώς εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν
Αεροδρόμιο Σίπχολ
Newsit logo
Newsit logo