Ο βρετανικός Τύπος για τις εκλογές: «Οι Τόρις ετοιμάζονται για μια ζοφερή νύχτα»

Τη νίκη των Εργατικών και του Κιρ Στάρμερ βλέπει μεγάλη μερίδα του βρετανικού Τύπου που καλύπτει εκτενώς τις εκλογές στη Βρετανία που διεξάγονται σήμερα Πέμπτη (04.07.2024) μετά τις πρόωρες εκλογές που προκήρυξε ο Ρίσι Σούνακ.

«Οι Συντηρητικοί προετοιμάζονται για μια ζοφερή νύχτα», «Ώρα για νέο μάνατζερ», «Οι Εργατικοί ετοιμάζονται για τη “μεγαλύτερη πλειοψηφία από το 1832″» είναι μερικοί από τους τίτλους του εφημερίδων που κυκλοφορούν καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο ψηφίζει για τις βρετανικές εκλογές.

«Ο Στάρμερ χαιρετίζει τη “νέα εποχή της ελπίδας” καθώς η Βρετανία ψηφίζει σε ιστορικές εκλογές», τιτλοφορείται ο Guardian.

Το κύριο άρθρο της εφημερίδας σημειώνει ότι οι στενότεροι σύμμαχοι του Ρίσι Σούνακ ήδη φαίνεται «να παραδέχονται την ήττα τους», ενώ οι τελικές δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Εργατικοί βρίσκονται σε τροχιά πρωτοφανούς νίκης.

«Την τελευταία ημέρα μιας εύθραυστης εκστρατείας έξι εβδομάδων, ο Guardian πληροφορήθηκε ότι ο Σούνακ είχε εκμυστηρευτεί σε μέλη του στενού του κύκλου ότι φοβόταν μήπως χάσει την έδρα του» αναφέρει η εφημερίδα.

‘Tories braced for bleak night’: what the papers say as the UK votes https://t.co/rDI2jSqxE1 — The Guardian (@guardian) July 4, 2024

Καθώς οι ψηφοφόροι πηγαίνουν στις κάλπες από το πρωί, η Mirror κυκλοφορεί σε αυστηρό, μαύρο φόντο και το πρωτοσέλιδό της γράφει «Ψηφίστε για την αλλαγή. Ψηφίστε Εργατικούς».

Το πρωτοσέλιδο της Sun τάσσεται επίσης υπέρ των Εργατικών, με τίτλο «Ώρα για έναν νέο διευθυντή».

THE SUN: Time for a new manager #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/YORndDxBgi — Neil Henderson (@hendopolis) July 3, 2024

Είναι η πρώτη φορά από το 2005 που η ταμπλόιντ που ανήκει στον Ρούπερτ Μέρντοχ υποστηρίζει τους Εργατικούς.

Χαρακτηρίζει τον Κιρ Στάρμερ «πρώην επαναστάτη» που θέλει «στενότερους δεσμούς με τις Βρυξέλλες». Ωστόσο, τον επαινεί επειδή «έσυρε το κόμμα του πίσω στο κέντρο της βρετανικής πολιτικής».

Οι Times – μια άλλη εφημερίδα που ανήκει στον Μέρντοχ – κυκλοφορεί με τον τίτλο: «Οι Εργατικοί ετοιμάζονται για τη “μεγαλύτερη πλειοψηφία από το 1832″».



Σε ένα κύριο άρθρο με τίτλο «Άλμα στο σκοτάδι», η εφημερίδα δηλώνει ότι «η δημοκρατία απαιτεί αλλαγή» και ενδεικτικά σταμάτησε να παροτρύνει τους πολίτες να ψηφίσουν Συντηρητικούς.

Ωστόσο, το μήνυμά της είναι ελάχιστα ενθουσιώδες, με την εφημερίδα να γράφει ότι «ο Σερ Κιρ έχει δώσει στον βρετανικό λαό ελάχιστα στοιχεία για τις προθέσεις του στην κυβέρνηση».

Από την άλλη, η Mail δεν έχει τέτοιες επιφυλάξεις, με την πρώτη σελίδα της να κυριαρχείται από μια προειδοποίηση ότι οι ψήφοι υπέρ της Μεταρρύθμισης θα εξασφαλίσουν τη νίκη των Εργατικών. Ο τίτλος γράφει «Ψηφίστε Φάρατζ, πάρτε τους …» πάνω από μια φωτογραφία του Κιρ Στάρμερ και της αναπληρώτριάς του, Άντζελα Ρέινερ.

SCOTTISH MAIL: Back Rishi and beat the SNP #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/IMavvlbYkb — Neil Henderson (@hendopolis) July 3, 2024



Η σκωτσέζικη έκδοση της Mail καλεί τους ψηφοφόρους να «υποστηρίξουν τον Ρίσι και να νικήσουν το SNP», συνοδευόμενη από ολοσέλιδη φωτογραφία τής Νίκολα Στέρτζον, η οποία παραιτήθηκε από πρωθυπουργός πριν από περισσότερο από ένα χρόνο.

Η Daily Record της Σκωτίας στρέφεται επίσης στην πρόσφατη πολιτική ιστορία, με μια αναφορά στην εμβληματική αφίσα «Hope» του Σέπαρντ Φέιρι με τον Μπαράκ Ομπάμα.

The Record believes a Labour win in Scotland will be a massive step to consigning the Tory government to history and putting the country on a new path.#scotpapers #tomorrowspaperstoday pic.twitter.com/YmLalt8Tl5 — The Daily Record (@Daily_Record) July 3, 2024

Κάτω από μια εικόνα του «σκιασμένου» Στάρμερ η εφημερίδα προτρέπει τους ψηφοφόρους να στηρίξουν τους Εργατικούς με τον τίτλο «Change» (Αλλαγή).

Το πρωτοσέλιδο της σκωτσέζικης National διαβάζεται ως ευθεία επίπληξη στον τίτλο της Record, με τίτλο «Αλλαγή; Ποια Αλλαγή;».

Here’s your first look at tomorrow’s front page as we approach the General Election 📰



In Westminster, nothing ever changes 🥀 pic.twitter.com/pPkE7Ei5o5 — The National (@ScotNational) July 3, 2024

Περιγράφοντας τους τομείς στους οποίους η εφημερίδα πιστεύει ότι οι Εργατικοί του Στάρμερ θα είναι ίδιοι και απαράλλαχτοι με τους Συντηρητικούς, το πρωτοσέλιδο καταλήγει δηλώνοντας ότι «στο Γουέστμινστερ τίποτα δεν αλλάζει ποτέ».

Στο σύνολο της πρώτης σελίδας της, η Express προτρέπει τη Βρετανία να «ψηφίσει Συντηρητικούς».

Tomorrow’s front page



🗳️ The time for debate is over… The Express says: Vote Tory or hand Labour unchecked power



Read more ⬇️ https://t.co/j0fvJ8ZyHh#tomorrowspaperstoday@ExpressPolitics pic.twitter.com/Wu4wQF07Fy — Daily Express (@Daily_Express) July 3, 2024

Η εφημερίδα αναγνωρίζει ότι η απογοήτευση για την κυβέρνηση είναι «κατανοητή» ωστόσο καταλήγει λέγοντας ότι θα μεταφέρει τη «δάδα του Συντηρητισμού μέχρι να καίει και πάλι φωτεινή».

Το i αναφέρει ότι «το προβάδισμα των Εργατικών μειώνεται στην τελευταία δημοσκόπηση, αλλά ο Στάρμερ εξακολουθεί να βρίσκεται σε τροχιά κατολίσθησης».

Η εφημερίδα σημειώνει ότι «οι περισσότεροι υπουργοί φοβούνται για το μέλλον τους».

Thursday’s front page: Labour’s lead narrows in final poll but Starmer still on course for landslide #TomorrowsPapersToday



The final poll results here: https://t.co/v3RdmIjTSv pic.twitter.com/KdqK8wQbmQ — i newspaper (@theipaper) July 3, 2024



Οι Financial Times γράφουν ότι «ο Στάρμερ είναι έτοιμος για μια «πλειοψηφία 200 και πλέον ψήφων».

«Οι Συντηρητικοί προετοιμάζονται για μια ζοφερή νύχτα, καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Εργατικοί βρίσκονται σε τροχιά συντριπτικής νίκης», είναι ο τίτλος της εφημερίδας.

Just published: front page of the Financial Times, UK edition, Thursday 4 July https://t.co/zcd8LetdnJ pic.twitter.com/jWAiKG9r9a — Financial Times (@FT) July 3, 2024

Οι αναγνώστες της Telegraph θα μπορούσαν να ξεχάσουν ότι διεξάγονται εκλογές, καθώς μόνο ένα μικρό άρθρο για το «χάος της επιστολικής ψήφου» δείχνει ότι είναι ημέρα ψηφοφορίας.

📰 The front page of tomorrow’s Daily Telegraph:



‘Homeowners face council tax raid under Labour’ #TomorrowsPapersToday



Sign up for the Front Page newsletter 👇https://t.co/JIMevXsl8s pic.twitter.com/JdfpKzB1uI — The Telegraph (@Telegraph) July 3, 2024



Ο κύριος τίτλος της εφημερίδας είναι «Οι ιδιοκτήτες σπιτιών αντιμετωπίζουν επιδρομή στα δημοτικά τέλη με τους Εργατικούς».

Τέλος, το πρωτοσέλιδο της Star φέρει απλώς τη φωτογραφία ενός ζευγαριού με τεράστια παπούτσια κλόουν και τον τίτλο «Toodle pip!».



Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας έχει μόλις πέντε γραμμές και γράφει «Θυμηθείτε τον Μπόζο. Θυμηθείτε το Partygate. Remember την Lettuce Liz. Θυμηθείτε τον Ρίσι και την D-Day. Θυμηθείτε να ψηφίσετε».

Πληροφορίες από Guardian