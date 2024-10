Ο Χακάν Φιντάν συναντήθηκε με την ηγεσία της Χαμάς – «Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα διπλωματικά μας μέσα»

Με τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Χαμάς, Μοχάμεντ Ισμαήλ Νταρουίς και μέλη του Πολιτικού Γραφείου, είχε συνάντηση ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν λίγες μόλις ώρες μετά τον θάνατο του ηγέτη της οργάνωσης, Γαχία Σινουάρ, σε ένοπλη σύγκρουση στη Γάζα.

Σε ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ σημειώνεται ότι στην ατζέντα της συνάντησης με την Χαμάς ήταν η τελευταία κατάσταση στις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Ο Χακάν Φιντάν υπογράμμισε ότι η Τουρκία θα χρησιμοποιήσει όλα τα διπλωματικά μέσα για να κινητοποιήσει τη διεθνή κοινότητα κατά της ανθρωπιστικής καταστροφής στη Γάζα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε επίσης η διαδικασία συμφιλίωσης μεταξύ των Παλαιστινίων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση ο Χακάν Φιντάν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους αξιωματούχους της Χαμάς για τον θάνατο του Γιαχία Σινουάρ.

